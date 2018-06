Oakland - Un frustrado LeBron James dijo hoy en conferencia de prensa que pensaba que todos en su equipo de los Cavaliers de Cleveland estaban al corriente de cuál era el marcador en los últimos segundos del partido contra los Warriors de Golden State, en alusión a la desafortunada acción protagonizada por su compañero J.R. Smith que propició el tiempo extra.

Relacionados: Los Warriors superan a los Cavaliers en tiempo extra

"Me han preguntado si he hablado con J.R. al respecto y ya he dicho que no. Sabía que era un marcador apretado. Estábamos uno abajo. George Hill metió el primer tiro libre. Cogimos el rebote ofensivo y pensé que todos sabíamos cuál era el marcador. Ese es mi punto de vista. No sé en qué pensaba J.R.", declaró el alero.

James, que acabó con 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, se convirtió en el primer jugador de la historia que llega a los 50 puntos y su equipo pierde el partido (124-114).

La estrella de los Cavaliers, al igual que hizo su entrenador, Tyronn Lue, criticó la labor arbitral en la acción en la que originalmente se pitó falta en ataque de Kevin Durant, de los Warriors.

"Leí la jugada tan bien como lo hago siempre defensivamente. Vi cómo entraba a canasta y yo estaba fuera de la zona restringida, así que me puse en su camino y me llevé el contacto. Es una decisión de gran peso. De gran peso", afirmó.

El jugador se mostró muy sorprendido por el cambio de parecer de los árbitros.

"Nos decían que estaban revisado si mis pies estaban fuera de la zona restringida. Cuando supe eso, tenía claro que sería balón para nosotros. Sabía que tenía los pies fuera. Esa fue la comunicación que hubo. Estábamos en el banquillo preparando las siguientes jugadas", manifestó.

Tyronn Lue defiende a J.R. Smith

Por su parte, Lue, técnico de los Cavaliers, reconoció en conferencia de prensa que el escolta J.R. Smith pensó que su equipo iba uno arriba cuando tuvo el balón en sus manos con 107-107 en el marcador, a falta de pocos segundos para el final del partido.

"Pensó que se había acabado. Pensó que ganábamos de uno", admitió el entrenador sobre la desafortunada acción que llevó el choque a la prórroga.

Lue también se quejó amargamente sobre una decisión arbitral poco antes, en la que los árbitros, tras revisar la jugada, cambiaron de parecer tras señalar originalmente una falta de ataque de Durant sobre James.

"La regla es que puedes revisar si la falta se produce dentro o fuera de la zona restringida. Pitaron falta en ataque y LeBron estaba claramente fuera. No tiene sentido revisar eso. No estaba ni cerca de estar dentro. Así que, ¿qué revisaban? Simplemente pita si es ataque o falta en defensa", señaló.

"Nuestro equipo jugó con todo su corazón y competió de forma increíble, así que esa decisión es mala. Nunca se ha tomado esa decisión en la historia de este deporte. Y hoy, en las Finales, con nuestro equipo jugando tan bien, no está bien. No está bien", declaró.

Por otro lado, el base español José Manuel Calderón, que debutó hoy en unas Finales de la NBA con derrota a domicilio por 124-114 contra los Warriors, dijo a Efe que James, autor de 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, es, probablemente el jugador más completo de todos los tiempos.

"Es difícil decir quién es el mejor, pero él es el más completo de todos, probablemente", afirmó el extremeño en los vestuarios del Oracle Center. Al respecto de la actuación del alero, una de las mejores jamás vistas en las Finales, señaló: "No ha estado mal".