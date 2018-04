LeBron James estableció esta noche un nuevo récord de partidos consecutivos anotando más de 10 puntos, al aumentar su racha a 867 encuentros.

James, de los Cavaliers de Cleveland, llegó a los 11 puntos en el primer parcial de esta noche ante los Pelicans de Nueva Orleans para dejar atrás el empate que tenía con Michael Jordan, ambos con 866 encuentros.

THE MOMENT!@cavs fans congratulate LeBron James on his double digit scoring record!#AllForOne pic.twitter.com/CeKZU2UFlc