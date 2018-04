No es nada raro que al repasar las memorias de alguien fenecido afloren sonrisas, aunque se esté presente en un funeral. Pero la mañana del martes, tan pronto fue expuesto en la Funeraria Buxeda, en Hato Rey, el cuerpo de José “Fufi” Santori Coll y comenzó a llegar público a rendirle sus respetos resonaron repetidas carcajadas.

Es que cada uno de los que desfilaron a primera hora frente al ataúd arropado de la bandera puertorriqueña no podía dejar de contar una que otra anécdota en torno al tiempo en que conocieron y compartieron vivencias con Santori, quien falleció la madrugada del lunes por complicaciones de salud a los 85 años.

Santori, recordado mayormente por su conocimiento en torno al baloncesto, el deporte que le apasionó como jugador, dirigente y luego como analista, estará expuesto en la Funeraria Buxeda hasta este jueves. Antes, el miércoles, será llevado entre 10:00 a.m. y 1:00 p.m. a la Casa Olímpica en el Viejo San Juan y luego su cuerpo será regresado a la funeraria. El jueves, día del sepelio, será llevado a las 10:30 a.m. al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), donde Fufi fue estudiante de ingeniería industrial y luego se convirtió en profesor de educación física e instructor de baloncesto y tenis.

El sepelio se realizará en horas de la tarde en Pepino Memorial Park, en San Sebastián, donde vivió gran parte de su vida, aunque nació en Santurce.

El cuerpo de José "Fufi" Santori Coll fue expuesto el martes en la Funeraria Buxeda, en Hato Rey. A la funeraria se presentaron en horas de la mañana del martes múltiples personalidades de distintos ámbitos como el deporte y la política. Rafael Pastor (primo de Fufi) le cantó "Cuando un amigo se va", de Alberto Cortés. Algunas imágenes de la vida de Santori Coll fueron exhibidas. María Concepción Aymat, viuda de Santori Coll, recibe el pésame de los presentes. El expelotero José "Pantalones" Santiago, amigo de Santori Coll, estuvo presente en el velatorio. Santiago muestra el pasaporte boricua que creó Santori Coll. Santiago le da el pésame a Mara Santori, una de las hijas de Fufi. Víctor García San Inocencio junto a José "Pantalones" Santiago. El exsenador y expresidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Rubén Berríos también dijo presente. Al lado, Alberto Zamot, exbaloncelista.

A la funeraria se presentaron en horas de la mañana del martes múltiples personalidades de distintos ámbitos como el deporte y la política.

Marta Mora, madre del jugador boricua enebeísta José Juan Barea, y quien heredó el puesto de coach de tenis del Colegio de Mayagüez tras la salida de Fufi, recordó sus días como estudiante del polifacético deportista.

“Yo era jugadora de voleibol y cogí una clase de tenis con él. En ese momento, él era el coach de tenis del Colegio (RUM) y le hacían falta jugadoras. Y me dijo: ‘Oye, tú pareces que tienes habilidad, vamos a enseñarte mejor para que puedas jugar’”, recordó Mora sobre uno de sus primeros encuentros con Fufi como estudiante.

Mora destacó que, desde entonces, mantuvo una relación estrecha con Santori y su familia, y este dirigió en baloncesto a su hijo mayor, Jason Rodríguez, y mantenía comunicación continua con Barea.

“Esta temporada (en la NBA), cuando ya Fufi se había puesto delicado de salud, si pasaban tres o cuatro días y no nos llamaba, mi esposo Jaime me decía que llamara a Conchi su esposa (María Concepción Aymat) porque algo tenía que estar pasando”, indicó.

Y es que según Mora, las conversaciones telefónicas con ella y su esposo en torno a J. J. Barea y su juego con Dallas, no faltaban y eran regulares.

El empresario y promotor de espectáculos Angelo Medina, quien fue jugador de baloncesto en su juventud y hasta hace poco propietario de los Cangrejeros de Santurce, también contó la manera en que Fufi impactó su vida, y lo hizo con una anécdota.

“Cuando estaba la base (militar) Ramey en Aguadilla, la gente del pueblo no podíamos entrar. Yo me paraba antes de los ‘gates’ y un día me recogió una persona que era tenista y como había canchas en la base, él tenía acceso. Era Fufi Santori”, dijo riendo Medina.

“Yo tenía como 9 o 10 años. Después de eso, empecé a jugar baloncesto de categorías menores y él iba a ver los juegos. Hice una relación con él y me decía no puedes tirar así. El destino nos unió. Era una persona de varias cualidades, brillante y de buen corazón”, agregó el promotor, quien resaltó que Santori siempre fue un asesor y crítico suyo, desde la niñez, hasta su adultez como apoderado de los Cangrejeros.

Para el otrora director de la sección deportiva del periódico El Nuevo Día, y posterior director del diario, Chu García, la gran virtud de Fufi estuvo en su forma de ser con el pueblo.

“Era jocoso por naturaleza. Fue de las pocas personas intelectuales que se comportaba como una persona de pueblo y por eso la gente lo adoraba. Su humildad era genuina”, subrayó García, columnista y autor de libros.

“Cuando supo que yo había estudiado filosofía y letras, me empezó a hablar de filosofía, y él no estudió filosofía. Él estudió ingeniería. Pero eso lo traía Fufi en la genética, de su mamá (Edna Coll), que era una gran catedrática de la IUPI, de los Coll y Toste”, mencionó García. “Era una enciclopedia ambulante, colmado de conocimientos, pero tenía el don de que le gustaba compartirlos. Era un profesor nato. Hablaba contigo y lo que provocaba en ti era aprender”.

Presencia de políticos

Santori, además de jugador de baloncesto y de tenis de campo, fue dirigente. Pero también fue amante de las letras y conocedor de la política. Sus profundas convicciones en pro de la libertad de la isla le ganaron el respeto aun de parte de los detractores. No fue de extrañar que por la funeraria también se presentaran líderes del Partido Independentista Puertorriqueño, como los licenciados Rubén Berríos, Juan Dalmau y Víctor García San Inocencio, así como la pasada candidata a la gobernación por el PIP, María de Lourdes Santiago.

“Antes que todo, Fufi era un patriota. Un hombre del Renacimiento; lo que hacía, lo hacía bien, y en muchas áreas. Creo que se refleja eso en la gente que viene a rendirle respetos, por las muchas áreas que cubrió su vida”, dijo Berríos, quien destacó que el amor por la patria Santori lo vivió desde muchas esferas, incluyendo el deporte.

Amante de la música

Uno de sus inseparables amigos fue el exjugador de los Vaqueros de Bayamón, Alberto Zamot, a quien Fufi dirigió un tiempo tanto en los Vaqueros como en el Equipo Nacional. Desde entonces, en la década del 50, se extendió su amistad hasta el día de su muerte.

“Fufi era un genio. Bien polifacético, músico, compositor… fue dirigente. Lo voy a extrañar mucho. Pasé mucho tiempo con él en esta vida. Lo conozco desde 1959. Almorzábamos juntos, hacíamos muchas cosas juntos”, dijo Zamot.

“Él compuso un CD con 12 canciones con el cual fuimos por todas las canchas vendiendo ese CD. Hacíamos bohemias en la casa, era tremendo guitarrista. Yo cantaba con él, él hacía la segunda voz y yo la primera. Paseábamos por San Juan, por el Condado y almorzábamos dos o tres veces en semana. Me lo fumé hasta el cabo; me lo disfruté y me va a hacer una falta inmensa”, puntualizó.