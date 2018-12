La noche del jueves, Uruguay logró un importante triunfo, 64-62, sobre Puerto Rico y se colocó en tercera posición —con 15 puntos— en el Grupo E de su serie de las eliminatorias para el Mundial de de Baloncesto FIBA China 2019. Para ello tuvo jugadores y momentos clave que ayudaron a mantener el ritmo del juego.

Los boricuas, en tanto, quedaron en la cuarta posición con 14 puntos y este domingo enfrentarán a Panamá en la Arena Roberto Durán de la capital panameña.

El rendimiento de algunos baloncelistas como Mathías Calfani, Esteban Batista y Gustavo "Panchi" Barrera fue muy importante para un Uruguay al que no le sobró nada y logró vencer en los últimos segundos ante un Antel Arena en la ciudad de Montevideo con la enorme mayoría de sus asientos ocupados. Del lado de los boricuas, David Huertas fue un calvario para los celestes,

En esta nota, repasamos los momentos clave del partido, que se ganó en los últimos segundos.

El bloqueo de Barrera

Uruguay había comenzado bien y estaba 13-9 en el primer cuarto, cuando Gary Browne se disponía a arrimar a Puerto Rico en el marcador. En ese momento apareció "Panchi" Barrera con un bloqueo espectacular, que se transformó en una de las cinco mejores jugadas de la jornada, según la FIBA. El base de 33 años dio siete asistencias para sus compañeros y realizó dos robos.

La calidad de Batista

Cuando Puerto Rico empezaba a crecer en el partido y se aproximaba al equipo celeste en el marcador, apareció Esteban Batista, de gran labor, para ampliar la distancia a favor de Uruguay. El pívot anotó 19 puntos en el partido y encabeza los promedios de actuaciones en la eliminatoria americana.

Huertas, la pesadilla

El jugador más desequilibrante de Puerto Rico enloqueció a Uruguay durante todo el partido y fue clave para que su equipo se mantuviera cerca en el marcador. De los 63 puntos de Puerto Rico, 36 fueron anotados por el escolta de los Capitanes de Arecibo.

A pesar de que Uruguay iba ganando, en el último cuarto se enfrentó al mejor Huertas que comandó a los boricuas para dar vuelta el partido complicar las chances uruguayas.

Puerto Rico dio vuelta al juego

Luego de la arremetida de Huertas, Uruguay recuperó una leve ventaja, pero faltando 30 segundos, Gian Clavell puso el duelo igualado en 60 puntos con un triple increíble. La sensación era que Puerto Rico se les venía encima y no había forma de impedirlo.

El triple que levantó al Antel Arena

Un total de 4.9 segundos. Eso era lo que le quedaba al partido cuando una jugada planificada por el entrenador argentino Rubén Magnano terminó con Mathías Calfani anotando de tres y desatando la locura de los fanáticos que llenaron el Antel Arena. Uruguay se ponía 63 a 60 y tenía la victoria en las manos.

Final y locura

Huertas tuvo el chance de empatar con tres libres, pero convirtió dos y puso el partido 63-62. En los últimos segundos le tocó brillar a Parodi. Le cometieron una falta, anotó uno de los dos libres que lanzó y cerró el partido con un bloqueo en el último segundo. Cuando el árbitro indicó el final, todos los jugadores uruguayos corrieron a abrazarse y el Antel Arena explotó de felicidad.