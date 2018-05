San Germán y Quebradillas se enfrentaron el pasado martes en la ‘guarida’ y cada uno salió con una sensación distinta del coliseo Raymond Dalmau.

Los Atléticos con la urgencia de salir del sótano y los Piratas con la felicidad de continuar transitando en la ruta ganadora por la última semana y media.

San Germán cayó 81-73 ante los campeones defensores para sufrir su quinta derrota seguida y quedar solo en la última posición del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 2-7.

Quebradillas, por su lado, sumó su quinta victoria consecutiva para mejorar su récord a 6-3 y mantenerse en la cima junto a los Caciques de Humacao y a los Vaqueros de Bayamón, sin incluir la jornada de anoche.

Los Atléticos regresarán hoy al tabloncillo al visitar a los Vaqueros en el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo y el dirigente Fernando Toro espera una reacción del grupo, especialmente de los importados O.J. Mayo y Raphiael Putney.

“Necesitamos más consistencia de los refuerzos”, dijo ayer Toro a El Nuevo Día. “Necesitamos más ofensiva de ellos. Y si no responden, entonces tenemos que movernos rápidamente”, agregó en referencia a la alternativa de cambiar a ambos jugadores invitados.

San Germán ocupa la penúltima posición en puntos por juego con una media de 82.4.

Mayo y Putney, ciertamente, no han sido refuerzos de impacto en el lado ofensivo. Ambos promedian 13.8 puntos por cotejo. Y son los líderes del conjunto. Carlos “Yao” López le sigue con 10.3 puntos e Isaac Sosa con 10.2.

En este inicio de campaña, los anaranjados han echado de menos al Jugador Más Valioso del pasado torneo, Gary Browne, quien está activo en la liga de Israel.

De paso, la acción del torneo israelí fue suspendida en pasados días por una huelga de jugadores. Hay conversaciones entre el organismo y la asociación de jugadores para reanudar la acción hoy con la última jornada de la fase regular.

“Gary es un jugador muy importante para nosotros y estamos pendientes a la situación de Israel para saber si puede llegar antes. Mientras tanto, tenemos que reaccionar y salir de esta mala racha. Este es un torneo muy rápido y hay que ganar”, dijo Toro, en su debut como dirigente en propiedad en el BSN.

Mejoría en Quebradillas

Del otro lado, los Piratas atraviesan un buen momento pese a lesiones en jugadores como Jonathan García, Alejandro “Bimbo” Carmona y Alexis “Bebo” Colón. Quebradillas abrió la campaña con una victoria en tiempo extra ante Fajardo y luego perdió tres juegos seguidos antes de comenzar esta racha positiva.

“Nuestra preparación en la pretemporada no fue la mejor por distintas razones. Y cuando comenzó la temporada no teníamos la condición para parear la velocidad de los demás equipos. No teníamos esa consistencia en la intensidad. Y ahora poco a poco ha ido mejorando; tanto la condición de juego como física”, dijo el técnico Carlos González al resaltar el trabajo colectivo del conjunto, incluyendo la segunda unidad con Luis Hernández, Ángel Álamo, Ricky Meléndez y Tyler Polo, quien también ha reemplazado a Carmona en el cuadro titular.

“Hemos estado haciendo las cosas pequeñas para ganar. Mike Rosario ha hecho otras cosas como rebotear y defender; Ricky Meléndez está promediando casi nueve puntos y Luis Hernández también ha estado promediando casi 10 puntos durante racha ante el lento inicio de Jorge Brian (Díaz)”, precisó.

El importado Reyshawn Terry es el líder de puntos y de rebotes del conjunto con medias de 21.0 y 8.9, respectivamente.

Hoy, los Piratas reciben la visita de los Leones de Ponce, quienes han sufrido tres reveses consecutivos para bajar a la quinta posición con marca de 4-5.