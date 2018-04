Nueva York — LeBron James finalizó con 26 puntos y 11 asistencias, Kevin Love anotó 28 unidades y los Cavaliers de Cleveland llegaron a las 50 victorias y a un nuevo título de la División Central al derrotar el lunes 123-109 a los Knicks de Nueva York.

Los Cavaliers se acercaron a medio juego de Filadelfia por el tercer lugar de la Conferencia del Este, recuperándose de su derrota del viernes ante los 76ers con su sexto triunfo en siete partidos.

. @KingJames (26 PTS, 11 AST) & @kevinlove (28 PTS) led the charge as the @cavs picked up the big road win in MSG! pic.twitter.com/kqDd1d0V1p

Alcanzaron las 50 victorias por cuarta ocasión en las cuatro temporadas desde que James volvió procedente de Miami y por 11ma ocasión en la historia de la franquicia.

J.R. Smith y Jordan Clarkson aportaron 16 tantos cada uno por los Cavaliers, que encestaron 19 triples y sumaron su noveno triunfo consecutivo en el Madison Square Garden.

"We always want to get better and we've felt like we've done that." - @kevinlove after scoring 28 PTS & leading the @cavs to the win! pic.twitter.com/KRTvAtBpMz