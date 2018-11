Cleveland — El novato Collin Sexton alcanzó un tope personal en la campaña con 29 puntos y los Cavaliers de Cleveland resistieron los 40 puntos de James Harden para Houston para hilvanar victorias por primera vez esta temporada al vencer a los Rockets por 117-108 el sábado.

Sexton, octava selección del draft, embocó 14 de 21 tiros de campo y metió varios encestes claves en la segunda mitad, en la que los Cavaliers contuvieron varias acometidas de los Rockets.

Collin Sexton scores a career-high 29 PTS to lead the @cavs to victory at home! #BeTheFight #NBARooks pic.twitter.com/74Yf2kSdtD