Oakland — Lou Williams volvió a salir de la banca y encestar un tiro tras otro. Patrick Beverley sumó puntos a cualquier oportunidad. Danilo Gallinari dominó el lateral de la cancha con autoridad.

Los Clippers de Los Ángeles sacaron a los Warriors de su zona de confort y ganaron a los defensores del título de la NBA en su propio juego con una dosis de energía en ambos extremos, ampliando su temporada cuando muchos ya los habían descartado.

The @LAClippers keep their season alive, winning Game 5 on the road in a thrilling, fantastic finish! #ClipperNation #NBAPlayoffs



Game 6: Friday (4/26), 10pm/et, ESPN pic.twitter.com/nqqy4JljOL — NBA (@NBA) April 25, 2019

Williams encestó de forma dramática cuando quedaban 1:29 en el reloj y terminó con 33 puntos y 10 asistencias, los Warriors cometieron fallos poco habituales en la segunda mitad y los Clippers de Los Ángeles enviaron su serie de primera ronda de vuelta a casa con una victoria 129-121 el miércoles en el quinto juego de la serie.

Los defensores del título van 3-2 arriba, pero necesitan mucho más que los 45 puntos que aportó Kevin Durant, su mejor marca en playoffs.

“No quiero adelantarme. Aún están 3-2 arriba, pero me encantó cómo jugamos, de verdad”, comentó el técnico de los Clippers, Doc Rivers. “Solo hablamos de ser nosotros mismos. Les dije a nuestros chicos que han sido ellos mismos en la serie. Aún no han tenido un juego donde seamos nosotros todo el encuentro”.

Los Clippers aguantaron el intento de remontada de Golden State en la misma Oracle Arena donde Los Ángeles superaron una desventaja de 31 puntos en el segundo encuentro de la serie, la mayor remontada en la historia de la postemporada de la NBA.

El sexto juego se disputa el viernes en Los Ángeles.

Patrick Beverley anotó 17 puntos en una de sus mejores noches de la serie.

“Me pareció que Patrick Beverley salió y nos pateó el trasero desde el principio”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Salió con más energía de la que teníamos nosotros y marcó el ritmo”.

Houston y James Harden esperan en segunda ronda, dispuestos a buscar la revancha ante los Warriors. Pero los Clippers no se han dado por vencidos aún.

Los Rockets, que el año pasado dejaron escapar una ventaja de 3-2 ante los Warriors en la final de la Conferencia Oeste, eliminaron el miércoles al Jazz con un triunfo 100-93 en casa en el quinto juego de su serie.