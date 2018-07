Barranquilla, Colombia – El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) continúa en conversaciones con los directivos de las delegaciones de Haití y El Salvador para evitar que los partidos que los equipos nacionales de baloncesto 3x3 que no pudieron jugar hoy en estos Juegos Centroamericanos sean confiscados.

Puerto Rico jugará mañana, viernes, contra la selección masculina de Venezuela a las 9:30 a.m. (10:30 a.m. hora de Puerto Rico) y contra el combinado femenino de México a las 10:00 a.m. (11:00 a.m. hora de Puerto Rico)

Según informó el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Copur, Jaime Lamboy, México y Venezuela no tuvieron inconvenientes en hacer los ajustes para enfrentarse a Puerto Rico. Sin embargo, tanto Haití como El Salvador desean que los juegos de hoy que no se pudieron jugar sean confiscados a su favor.

“Todavía no se ha llegado acuerdos con Haití y El Salvador. Haití ha expresado su deseo de que el juego con Puerto Rico, que tenían en femenino en el día de hoy sea confiscado a favor de Haití. El Salvador ha expresado similar deseo, aunque todavía quedan avenida para lograr una recalendarización en masculino con El Salvador”, expresó Lamboy en declaraciones escritas divulgadas esta noche tras una reunión en la que se buscaban soluciones para este asunto.

Los equipos de baloncesto 3x3 de Puerto Rico no pudieron llegar a tiempo a Barranquilla luego que su vuelo fuera cancelado por la aerolínea American Airlines en la noche del miércoles. Lamboy agregó que se desconocen las razones para esta cancelación.

“De todas maneras, mañana, viernes, estarán jugando México y Venezuela. Los restantes juegos que tenía Puerto Rico en el día de hoy, además de los juegos de mañana, estarán siendo recalendarizados dependiendo de los resultados del día de hoy. No tenemos los juegos del día de mañana. Mientras sigan avanzando los juegos tendremos el resto de los Juegos. Pero si Haití se mantiene en su posición de protesta, empezaríamos con una derrota en el torneo (femenino) al igual que El Salvador (en masculino). Si deciden jugar, será durante el resto de los días del torneo”, concluyó Lamboy.