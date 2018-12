Los Ángeles— LeBron James anotó 20 de sus 42 tantos en el último cuarto, Josh Hart encestó dos triples clave en los últimos minutos y los Lakers de Los Ángeles sumaron el miércoles su cuarta victoria consecutiva al derrotar por 121-113 a los Spurs de San Antonio.

Kyle Kuzma terminó con 22 tantos y nueve rebotes para los Lakers, que perdieron a Brandon Ingram en el primer cuarto por un esguince en el tobillo izquierdo. Los Ángeles vencieron a San Antonio por primera vez en tres juegos esta temporada luego de que James tomó las riendas del encuentro de nuevo en el último parcial, en su tercera salida con 40 puntos desde su llegada al equipo.

LeBron James (42 PTS, 6 AST, 5 REB) heats up for 20 PTS in the 4th, helping

the @Lakers capture their 8th win in their last 9 home games! #LakeShow pic.twitter.com/KxVfNWLyVN