El pívot de ascendencia puertorriqueña, Tyler Davis, no fue reclamado en el Sorteo de Novatos de la NBA celebrado el jueves en el Barclays Center, pero los Nets de Brooklyn lo invitaron a la Liga de Verano de Las Vegas, según informan varios medios estadounidenses.

La Liga de Verano iniciará el 6 de julio.

Davis ingresó su nombre al sorteo, saltando su cuarto y último año de elegibilidad en la Universidad de Texas A&M. No fue sorpresivo el que no fuera escogido en el sorteo, pues la mayoría de las proyecciones no lo ubicaban entre los 60 turnos.

Con este resultado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) espera conocer hoy la disponibilidad del canastero para los dos partidos de la tercera ventana clasificatoria de la primera ronda de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en el coliseo Roberto Clemente en Hato Rey, a partir del 28 de junio.