Toronto— Serge Ibaka registró 23 puntos con12 rebotes, Delon Wright sumó 11 de sus 18 puntos en el cuarto periodo, y los Raptors de Toronto al fin ganaron en la apertura de una serie de postemporada al vencer el sábado 114-106 a los Wizards de Washington.

Toronto se presentó con una racha de 10 derrotas en el primer juego de una serie, la peor de la NBA, incluyendo seis en casa.

Serge Ibaka tallies 23 PTS, 12 REB to fuel the @Raptors Game 1 W up North! #WeTheNorth pic.twitter.com/Ubr5aHyeUX