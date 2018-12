Toronto — Ni siquiera el espectáculo de Kevin Durant pudo frenar a los encendidos Raptors.

Kawhi Leonard aportó 37 puntos, su mayor cifra de la temporada, Pascal Siakam agregó 26 _el máximo de su carrera_ y Toronto se sobrepuso a los 51 puntos de Durant para vencer el jueves 131-128 a los Warriors de Golden State en tiempo extra.

Toronto amplió su racha ganadora a siete partidos.

Kevin Durant erupts for a season-high 51 PTS, 11 REB, 6 AST for the @warriors in Toronto. #DubNation pic.twitter.com/gxbp0rqxOv