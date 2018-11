Nueva York — Chris Paul rubricó 32 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, Carmelo Anthony alcanzó su tope de la campaña con 28 puntos y los Rockets de Houston se sacudieron de una racha de cuatro derrotas al vencer el viernes 119-111 a los Nets de Brooklyn.

Chris Paul guides the @HoustonRockets to victory on the road with 32 PTS, 11 AST, 7 REB! #Rockets pic.twitter.com/yIho7C2FOu