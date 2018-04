Oakland — Los campeones Warriors sacaron a relucir su ímpetu defensivo al estrenarse en los playoffs.

Kevin Durant anotó 24 puntos, además de conseguir ocho rebotes y dar siete asistencias, para que Golden State recuperase su versión dominante al vencer el sábado por 113-92 a los Spurs de San Antonio.

Klay Thompson scores 18 of his 27 PTS in the 2nd half and shoots 11 of 13 from the field to propel the @warriors in Game 1! #DubNation pic.twitter.com/nrnDZ4fvzr