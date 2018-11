Oakland — Russell Westbrook logró su primer triple-doble de la temporada y el Thunder derrotó el miércoles 123-95 a los Warriors de Golden State. El novato de Oklahoma City Hamidou Diallo tuvo que abandonar la cancha en camilla a 7:17 minutos del final con una aparente lesión en la pierna izquierda.

La pierna izquierda de Diallo fue estabilizada mientras salía del campo entre los aplausos de la afición del Oracle Arena. Diallo capturó un rebote luego de una bandeja fallida de Jonas Jerebko y los dos cayeron al parqué.

Westbrook comenzó la noche con una canasta de seis lanzamientos, pero luego se recuperó y terminó con 11 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. Fue su segundo partido tras una ausencia de cinco por un esguince en el tobillo izquierdo y de uno más por el nacimiento de sus gemelas el sábado en la noche.

Russell Westbrook (11 PTS, 13 AST, 11 REB) notches his 1st triple-double of the season for the @okcthunder in Oakland! #ThunderUp pic.twitter.com/4UOZbx3cY8