Algunos trofeos Larry O’Brien estaban en exhibición el lunes, durante el Día de Prensa de los Warriors. Con su fulgor, recordaban los tres títulos que Golden State ha conquistado en los últimos cuatro años.

Y la lucha en pos de otro cetro está comenzando. Inicia también el trabajo de los otros 29 equipos por alcanzar el nivel de los Warriors.

Ha concluido el receso entre campañas de la NBA. La mayoría de los equipos celebró el lunes su Día de Prensa, que marca el preludio de la apertura de los campamentos de prácticas. Y tal como el año pasado, los Warriors reinan en la liga y generan sentimientos de envidia, desde Hawai hasta la Columbia Británica y Massachusetts, pasando por otras 27 localidades.

Joel Embiid tendrá que darle seguimiento al 'Proceso" en Filadelfia. (The Associated Press)

DeMar DeRozan buscará darle una nueva identidad a los Spurs de San Antonio luego de ser el rostro de los Raptors de Toronto por nueve temporadas. (The Associated Press)

Giannis Antetokounmpo luce listo para elevar más su juego con los Bucks de Milwaukee. (The Associated Press)

Será raro ver a Toni Parker con el uniforme de los Hornets de Charlotte. (The Associated Press)

La nueva era de los Cavaliers tendrá a Kevin Love y J.R. Smith como protagonistas tras la partida de LeBron James. (The Associated Press)

Después de ser cambiado por los Clippers. Blake Griffin jugará una temporada completa con los Pistons de Detroit. (The Associated Press)

El veterano Dwyane Wade posa en su último día de medios. El tres veces campeón jugará su decimosexta y última temporada con el Heat. (The Associated Press)

Campeones con los Spurs. Kawhi Leonard y Danny Green ahora buscarán llevar a los Raptors a la final de la NBA. (The Associated Press)

Harden tendrá un nuevo compañero en Carmelo Anthony, quien firmó por un año con Houston. (The Associated Press)

El vigente Jugador Más Valioso James Harden luce listo para despegar nuevamente con los Rockets. (The Associated Press)

Terry Rozier hace honor a su apodo 'Scary Terry'. (The Associated Press)

El armador estelar Kyrie Irving luce un nuevo peinado para su regreso con los Celtics. El canastero fue operado de la rodilla a finales de la temporada pasada. (The Associated Press)

Lebron James posó por primera vez con los colores de los Lakers. (The Associated Press)

Después de decirle que no a los Mavericks en el 2015, el centro DeAndre Jordan jugará para Dallas. (The Associated Press)

El puertorriqueño José Juan Barea sonríe para lo que será su temporada número 13 en la NBA. (The Associated Press)

“Nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar a Golden State”, reconoció LeBron James, quien se marchó de Cleveland, el adversario anual de los Warriors en la final, y aterrizó en los Lakers de Los Ángeles. “Ellos pueden comenzar prácticamente donde se quedaron el año pasado... Nosotros estamos empezando de cero, así que debemos recorrer un largo camino. No podemos preocuparnos por lo que hace Golden State. Golden State es Golden State y es el campeón”.

Con excepción de Dallas y Filadelfia, que obtuvieron permiso de abrir antes su campamento pues disputarán encuentros de pretemporada en China, todos los demás clubes realizarán su primera práctica de la campaña este martes. Los Clippers de Los Ángeles irán a Hawai, Denver a San Diego, Toronto a las afueras de Vancouver.

Ya sea que entrenen en otra ciudad o en casa, todos los clubes, incluidos los Warriors, tienen la meta de mejorar.

“Hay un equipo que lo ha logrado, ¿cierto?”, preguntó el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. “Golden State lo ha logrado, tiene ya el modelo exitoso. Todos los demás tratan de idearlo. Algunos pensarán que ellos tienen más avance que otros. Hay que probarlo. Ésa es la razón de ser de esta liga. Se trata de competir y de demostrarlo”.

Stephen Curry, base de los Warriors, dijo que estaba ansioso por la llegada del Día de Prensa, al que consideró “el comienzo oficial de otra temporada”.

“Emocionado por volver al trabajo y por unirme otra vez a los chicos. Estoy ansioso por buscar otro campeonato”, manifestó Curry en un video que publicaron los Warriors mediante sus redes sociales.

