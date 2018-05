Oakland — Klay Thompson atinó nueve triples para totalizar 35 puntos, y los Warriors de Golden State evitaron la eliminación el sábado, al aplastar 115-86 a los Rockets de Houston, con lo que obligaron a un séptimo y definitivo encuentro en la final del Oeste.

Los Warriors anularon a James Harden en la segunda mitad y se sobrepusieron a un déficit de 17 puntos que enfrentaron en los albores del partido.

