Milwaukee— Giannis Antetokounmpo terminó con 31 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias al ayudar a impedir la remontada de Brooklyn de un déficit de 23 puntos al inicio del cuarto periodo, y los Bucks de Milwaukee vencieron el sábado 129-115 a unos Nets mermados por lesiones.

