El boricua José Juan Barea, armador de los Mavericks de Dallas, reaccionó molesto con su expulsión en el partido del viernes ante los Lakers de Los Ángeles.

Restando 4:08 en el cuarto periodo y con los Lakers con ventaja de 104-89, el oficial Scott Foster le decretó una segunda técnica al boricua, quien estaba sentado en la parte final del banco, para expulsarlo del encuentro.

JJ Barea says something to the ref and gets tossed from the bench, Mark Cuban says it's bullsh*t pic.twitter.com/ErGAROt9Wg