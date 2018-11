Mies, Suiza - Kobe Bryant fue nombrado embajador de la Copa del Mundo 2019 de baloncesto en China. El cinco veces campeón de la NBA y dos veces medallista de oro olímpico hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter.

World, I've been watching! You want the #FIBAWC ??? Come and get it in China. #MambaMentality pic.twitter.com/QP4opTMeYi