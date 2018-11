Orlando — Nikola Vucevic firmó 36 puntos con 13 rebotes, D.J. Augustin agregó 22 puntos y el Magic de Orlando doblegó el sábado 130-117 a los Lakers de Los Ángeles.

Vucevic contabilizó 24 puntos en la segunda parte, periodo en el que Orlando se distanció hasta por 21 unidades rumbo a romper la racha de cuatro victorias de los Lakers.

Lakers' late push falls short as they drop this one to the Magic, 117-130. pic.twitter.com/33jhXQZLH3