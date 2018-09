Ponce - Víctor Liz anotó 25 puntos y Ángel Daniel Vassallo aportó otros 22 para guiar esta noche a los Leones de Ponce a una abrumadora victoria, 91-72, sobre los Capitanes y así forzar un séptimo y decisivo partido el domingo en Arecibo.

Los Leones, que entraron al partido con la urgencia de ganar o quedar eliminados, nunca estuvieron abajo en la pizarra del Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

La defensa de los Leones le causó muchos problemas a los Capitanes, que apenas anotaron 10 puntos en los primeros 8:12 del encuentro, al tiempo que los anfitriones marcaban 22 tantos en ese lapso de tiempo.

Ponce abrió el segundo cuarto con un avance de 6-0 para despegarse por 18 tantos, su mayor ventaja del partido hasta el momento. Pero los Capitanes ripostaron con un avance de 12-2 que los llevó a acercarse a seis unidades, 33-27, luego de un triple de Cintrón con 5:31 por jugar en la mitad. Eventualmente, los Leones se fueron al descanso con el marcador a su favor 50-37.

En el tercer periodo, los Capitanes llegaron a acercarse a 10 puntos, 54-44, con un triple de Walter Hodge con 7:27 por jugar en el parcial. Pero Vassallo abrió un avance de 10-0 con un triple y Adrian Uter lo cerró con un canasto en la pintura para abrir el partido 64-44 con 4:42 en el parcial. Arecibo ripostó colando nueve puntos contra dos de los ponceños para colocarse a 13, 66-53, con 1:43 en el tercer parcial. Pero eso fue lo más cerca que llegaron a estar en el resto del encuentro.

Vassallo le dio a los ponceños su mayor ventaja del partido cuando, en el cuarto parcial, entró a lanzar desde el tiro libre por Cliff Durán, quien salió de juego al recibir falta de Christian Pizarro con 5:59 por jugar. El estelar delantero coló las dos tiradas libres y colocó el tanteador 81-57.

“Para mí lo más importante era asegurar la victoria. Los planes en realidad no eran ganar por una cantidad abultada. Para nosotros lo más importante era lograr la victoria”, indicó Wilhelmus Caanen, dirigente de los Leones. “Claro, el hecho de ganar con una victoria tan amplia no es el hecho de humillar sino que nos da a nosotros una oportunidad y en cierta manera nos da una tranquilidad, primero de que podemos y segundo que los cuerpos no se siguen maltratando tanto. Además, para nosotros mismos nos llevamos un mensaje de las cosas que podemos hacer”.

La serie se definirá el domingo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo. El ganador avanzará a la final del Baloncesto Superior Nacional ante los Vaqueros de Bayamón desde el próximo martes.

Arecibo contó con 18 puntos de David Huertas, 17 unidades y siete rebotes de Davon Jefferson y Walter Hodge finalizó con 11 tantos y cinco asistencias.

Los Leones contaron, además de los puntos de Liz y Vassallo, con 17 tantos y 16 rebotes de Adrian Uter.