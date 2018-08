Puerto Rico abrirá su participación ante Bahamas en el Torneo Centrobasket que se jugará en el coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí del 20 al 24 de agosto.

De acuerdo con el dirigente Jerry Batista el seleccionado boricua buscará conquistar el oro que no tuvieron oportunidad de optar cuando cayeron en la semifinal ante Colombia.

“Siempre he dicho que no hay nada mejor que representar a su patria. No hay nada mejor que representar a nuestro país que haciéndolo en casa. Así que este año tenemos el torneo Centrobasket y aspirar por la medalla de oro”, indicó Batista. “No hay nada mejor que aspirar a esa medalla con el aliento de nuestra fanaticada”.

La escuadra nacional estará integrada por Pamela Rosado, Mari Plácido, Michelle González, Yolanda Jones, Allison Gibson, Dayshalee Salamán, Tayra Meléndez, Isalys Quiñones, Ashley Pérez, Jazmon Gwathmey, Anushka Maldonado y Jenniffer O’Neill.

Todos los juegos de Puerto Rico serán a las 6:30 p.m. para que WAPA2 tenga pueda transmitirlos y a la vez cumplir con su compromiso televisivo de llevar los partidos de la postemporada del BSN.

Luego de enfrentarse a Bahamas, Puerto Rico se medirá el martes 21 a Costa Rica y el miércoles 22 a México. Los mejores dos equipos de este grupo pasan a la ronda semifinal contra los mejores dos conjuntos del Grupo A (Cuba, Guatemala, Islas Vírgenes y República Dominicana).

Se indicó que el costo de los boletos para este torneo regional oscilará entre los $5 y $8.

Completada la participación en el Centrobasket, torneo clasificatorio a la AmeriCup, las boricuas continuarán su entrenamiento para su histórica participación en el Campeonato Mundial que se efectuará en Tenerife, España a partir del 6 de septiembre.

Será la primera participación de las puertorriqueñas en un Mundial.