Pese a perder sus primeros dos juegos, la Selección Nacional de baloncesto femenino aún no está eliminada del Campeonato Mundial que sedisputa en Tenerife, España. Ha sido un duro arranque, con sinsabores, pero a la vez con algunas satisfacciones en lo que es la primera participación mundialista de la isla en el básquet femenino.

Y mañana, en otro partido en que se presentan como amplias desfavorecidas, las boricuas saldrán a la cancha ante Japón (6:00 a.m.) con la intención de jugar buen baloncesto y ponerse en posición para coquetear con una mayúscula sorpresa.

Puerto Rico, con marca de 0-2 en el Grupo C, se mide con Japón con la obligación de ganar. Las niponas, número 13 en el ranking mundial, llegan al duelo con marca de 1-1 tras perder ante España (84-71) y derrotar a Bélgica (77-75). Puerto Rico, en tanto cayó por 50 puntos en su debut ante las belgas (86-36) y luego mejoraron en su segundo partido ante España, incluso cerrando la primera mitad abajo por un solo punto, pero finalmente las ibéricas salieron airosas por 78-53.

Los primeros tres equipos de cada grupo adelantan de ronda. Puerto Rico necesita derrotar a Japón y, en el mejor de los casos, esperar por una victoria de Bélgica sobre España. Eso dejaría a las boricuas con el tercer lugar del grupo, sin importar la diferencia de puntos. Sin embargo, si España le gana a Bélgica y Puerto Rico derrota a Japón, eso provocaría un triple empate de 1-2 y las boricuas, con una diferencia de puntos de -75, estarían obligadas a lograr una abultada victoria ante las niponas.

El panorama luce complicado, pero las buenas sensaciones que dejaron esa primera mitad ante España –ganada por las europeas, 26-25– hacen creer a la Selección.

“Demostramos que podemos competir. Pero aquí no es demostrar, hay que ganar. Para ganarse a un equipo de ese nivel, tienes que hacer las cosas pequeñas”, expresó hoy Batista en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Tenerife.

Batista reveló que la práctica de la Selección previo al duelo de mañana estuvo enfocada en ‘sets’ ofensivos. El timonel enfatizó en la necesidad de mantener el sistema, y evitar ese juego de uno contra uno demostrado ante Bélgica y que resultó en una catástrofe sobre el tabloncillo.

“No puedes entrar en juego de guerrilla. Ese no es el juego que me gusta. No podemos jugar uno contra uno y pretender ganar; eso lo hace solo EstadosUnidos que tiene el mejor talento del mundo”, enfatizó Batista.

El técnico compartió que la mejoría demostrada ante España levantó el ánimo de las jugadoras de cara al partido de mañana ante Japón. Después de todo, la primera mitad ante Bélgica fue una de las peores demostraciones de esta Selección, que perdió esos primeros 20 minutos por 48-6.

“Yo creo que la palabra es carácter. Demostramos mucho carácter luego de jugar (ante Bélgica) la peor primera mitad que hemos jugado, al menos desde que yo me acuerde. Tiramos cinco por ciento en esa primera mitad. En esa segunda parte ante Bélgica lo hicimos mejor, nos levantamos un poco. El salir de esa manera (ante España) nos demostró que si hacemos las cosas bien, podemos competir de tú a tú con los demás. Esos equipos, tarde o temprano, te van a dominar con estatura y fortaleza. Ya en la segunda mitad contra España se impuso esa experiencia, esa fortaleza. Pero estoy contento que demostramos a todo el mundo que estamos aquí para jugar”, sentenció Batista.