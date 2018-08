Manatí - En un duelo de equipos invictos, Puerto Rico salió con la mejor parte al vencer este miércoles a México 71-66 en el último partido de la ronda de grupos del torneo Centrobasket femenino que se celebra en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

Con esta victoria, el Equipo Nacional terminó con marca de 3-0, mientras México cerró con 2-1. Así las cosas, las boricuas se cruzarán ante República Dominicana mañana a las 6:30 p.m. en una de las dos semifinales que se realizarán. La otra semifinal será protagonizada por Cuba (2-0) y México a las 8:30 p.m.

Hay que destacar que en partidos de Centrobasket, Puerto Rico ahora acumula 3 victoria y tres derrotas ante México.

El encuentro de hoy ha sido la prueba más fuerte que ha tenido la selección, luego de sus partidos ante Bahamas y Costa Rica, equipos a los que venció por 95-50 y 113-20, respectivamente. Ante México llegó a desaprovechar una ventaja de 22 puntos que logró en el tercer parcial.

Esto fue catalogado por el dirigente de la Selección, Gerardo “Jerry” Batista, como un “desastre”. “Ese tercer y cuarto ‘quarter’ fue un desastre defensivamente. No seguimos el plan de trabajo. Y ofensivamente. Hoy fue uno de esos días que después de jugar tan bien como ayer, que la metía todo el mundo, que todo el mundo estaba siendo efectivo, pues usualmente al otro día no se es tan efectivo. Y hoy no estábamos efectivos y nos desesperamos en ofensiva. No hicimos las movidas. Tomábamos el primer tiro que veíamos. Desesperados, tratando de buscar esa fluidez defensiva, pero no la conseguíamos”, expresó el dirigente.

“Así no se puede jugar ni contra República Dominicana ni contra nadie. Realmente fue un desenfoque total en la segunda mitad”, agregó.

Al principio del primer parcial, Puerto Rico tuvo problemas para encontrar el canasto. De hecho, México llegó a tener una ventaja de siete puntos (13-6). No obstante, las boricuas lograron hacer ajustes con sus tiros y con su defensa para cerrar esos primeros 10 minutos a su favor, 15-13.

En el segundo tiempo, Puerto Rico abrió con un avance de seis puntos que puso el marcador 21-13. Las puertorriquenas continuaron con su avance, llegando a tener de 16 unidades (38-22) para terminar 41-29 a su favor.

El tercer parcial también fue dominado por las anfitrionas, 56-47. Aquí, Puerto Rico logró tener una ventaja de 22 puntos (56-34), que desperdicio luego.

El cuarto periodo fue el más problemático para Puerto Rico, en el que las aztecas llegaron a acortar la ventaja a un punto con canasto de tres de Jacqueline Luna que puso el marcador 66-65 faltando 1:39. Ante ese escenario Puerto Rico pidió tiempo para salir al ataque. Tras varios tiros fallidos, Jennifer O’Neill logró un importante canasto de dos puntos que amplió la ventaja a tres. Luego, O’Neill encestó un tiro libre que puso el juego 69-65.

México hizo un punto adicional con tiro libre de Brisa Silva. Dos tiradas libres de Dayshalee Salamán faltando ocho segundos aseguraron el juego a favor de Puerto Rico 71-66.

La ofensiva puertorriquena la cargó O’Neill con 21 puntos. En el caso de México fueron Gladiana Ávila y Brisa Silva con 16 tantos.

En el partido anterior, Cuba apabulló a Guatemala por marcador de 99-39. Con esta victoria, Cuba terminó líder del Grupo A con 2-0. Guatemala, por su parte, terminó con 0-2.

Todavía falta por jugarse un partido entre Costa Rica y Bahamas. Ambas tienen marca negativa de 0-2.