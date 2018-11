Ramón Clemente se ausentará con la Selección Nacional a la quinta ventana clasificatoria al Mundial de China 2019, luego de no recibir el visto bueno de un especialista que evaluó la condición de su espalda.

Así lo confirmó hoy, sábado, el médico del combinado, Luis Molinary.

“Ramón no va a estar disponible”, dijo Molinary a El Nuevo Día. “Fue evaluado por el fisiatra Fernando Sepúlveda y nos comunicó que no podrá jugar en esta ventana. Su condición de la espalda ha estado mejorando, pero aún no está apto para jugar y viajar con el equipo. Para estar disponible para la próxima ventana en febrero, tiene que dedicarse en cuerpo y alma a su rehabilitación para que la lesión siga mejorando”, apuntó el también médico de los Vaqueros de Bayamón en el BSN.

Clemente no podrá participar en los dos partidos de esta ventana, ante Uruguay, el 29 de noviembre, y frente a Panamá, el 2 de diciembre. Por la misma condición de la espalda, Clemente tampoco estuvo en cancha en la cuarta ventana en septiembre pasado ni en la serie final con los Vaqueros.

Puerto Rico tampoco contará con los servicios del capitán del seleccionado, José Juan Barea, en esta ventana por compromisos con los Mavericks de Dallas en la NBA. Ha trascendido que Javier González podría ocupar su espacio en el perímetro en compañía de los otros dos armadores, Ángel Rodríguez y Gary Browne. De seguro, el combinado nacional repetirá a David Huertas, Gian Clavell, Javier Mojica y Ángel Daniel Vassallo en las posiciones de escolta y alero, al tiempo que Ricky Sánchez, Devon Collier y Jorge Brian Díaz ocuparán las posiciones de delantero y pívot.

Los últimos dos espacios deben disputarse entre Chris Gastón, Gilberto Clavell, Carlos “Yao” López y Alexander Franklin.

Puerto Rico presenta marca de 5-3 y empata con Uruguay en la tercera posición del Grupo E. Así que ese compromiso ante Uruguay en Montevideo es de vital importancia para el seleccionado boricua en sus aspiraciones de clasificar al Mundial del próximo año.

Uruguay anuncia a 14 jugadores

Para esta ventana, Uruguay estrenará un nuevo mentor en la figura del argentino Rubén Magnano, responsable de guiar al combinado de su país a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En pasados días, Magnano reveló un listado de 14 canasteros en su primera convocatoria. El exenebeísta Esteban Batista encabeza el elenco, junto a Bruno Fitipaldo, Mathías Calfani, y Mauricio Aguiar.