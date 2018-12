Cerca de 200 personas se dieron cita a la librería Casa Norberto en Plaza las Américas para tener la oportunidad de conocer y escuchar del propio Raymond Dalmau las vivencias que narra en las 438 páginas que componen el libro Raymond Dalmau From Harlem a Puerto Rico y que oficialmente fue presentado ayer.

En el libro, con Hiram Sánchez como coautor y con el reconocido actor y director puertorriqueño, Benicio del Toro escribiendo el prólogo, Dalmau narra los momentos que más lo impactaron en su vida deportiva y familiar.

“Está bastante completo ese libro, tiene estadísticas. Tiene de todo. Tiene como 200 fotos, que es lo que le gusta a la gente, y es bien fácil para leer y tiene temas que a la gente le interesa”, comentó el exjugador de los Piratas de Quebradillas y del Equipo Nacional.

Dalmau agregó que “Benicio fue instrumental, como lo fue Hiram Sánchez, de yo poder escribir ese libro. Benicio porque fue el que me motivó a escribirlo e Hiram que fue la persona que llegó a mi vida a ayudarme a terminar esta obra”.

“(Este libro) Significa mucho. Me da la oportunidad de contar mis historias desde que llegué desde Nueva York a Puerto Rico y el impacto que pude tener en el baloncesto puertorriqueño y el de todos los demás que vinieron detrás de mí”, continuó. “Habla sobre todo. Siempre he creído que es importante yo contar esa historia porque nunca se había hablado lo que era el baloncesto de antes. Todas las cosas que pasaron y el impacto que nosotros tuvimos (los neoyorricans) cuando llegamos acá y había que decirlo”.

Dalmau comentó que no se arrepiente de lo narrado en cada uno de los seis capítulos e indicó cuáles fueron las causas que lo llevaron a situaciones conflictivas.

“Ahí se cuenta de todo. Cuando decidí escribir el libro, decidí escribirlo sin tener (remordimiento)... porque pasaron cosas en la época mía tanto como jugador como coach. Yo no voy a esconder cosas que realmente pasaron, que salieron en la prensa, y estoy dando mi punto de vista en todo esto”, explicó. “Especialmente en lo que ha sido controversial. Quiero que la gente sepa cuál fue mi posición sobre todo esto”, dijo Dalmau.

“No creo que fue algo difícil, no fue nada difícil. Estoy hablando de algo que son hechos. Cuando yo hablo de hechos, tengo que dejarle saber al pueblo —que es lo que esperan de uno— qué fue lo que pasó. Para mí, no ha habido nada difícil de lo que yo estoy contando ahí”, apuntó y, cuando se le preguntó si se arrepentía de haber publicado alguna historia, respondió: “En lo más mínimo. En ninguno”.

Asimismo destacó que a lo largo de su narrativa hubo momentos dolorosos, tanto en su vida privada como en la deportiva, donde sacó a relucir el Campeonato Mundial de Baloncesto de 1990, donde dirigió al Equipo Nacional a ganar los primeros seis partidos —incluyendo sobre Argentina, Estados Unidos (bronce) Australia y Yugoslavia (oro). En el partido por el bronce, el combinado cayó 107-105 en tiempo extra.

Doloroso el Mundial 1990

“Fueron unos cuantos (procesos dolorosos). Si hablo de mi carrera en el baloncesto diría que fue en el Mundial del 90. Ahí (en el libro) lo cuento bien, qué fue lo que pasó. Para mí fue bien frustrante. Tenía la oportunidad de ganar (la medalla de) plata como mínimo, y se nos fue de la mano”, recordó.

Para Mario Ramos, quien llegó para que Dalmau le autografiara su copia adquirida días antes y que ya completó su lectura, el libro “es extraordinario”.

“La parte que él habló de Neftalí Rivera, que no fue incluido en el equipo de Puerto Rico en los Panamericanos del 79; la parte que tuvo que ver con el anuncio político que hizo respaldando al PNP, y la explicación que él da. Los hechos uno los sabía, (pero) lo que uno no conocía era la explicación. Me gustó”, dijo Ramos.