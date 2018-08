Tanto su familia de sangre como la que le dio el deporte celebraron esta noche juntas la vida y los logros de una de las personas más importantes en el baloncesto puertorriqueño, Héctor Manuel “Hetin” Reyes, quien falleció el pasado viernes.

El cuerpo de Reyes, flanqueado con memorabilia de su largo paso por el baloncesto, fue expuesto anoche en la Funeraria Álvarez Memorial de Bayamón, donde sus dos familias, más que pena, mostraban tranquilidad ante el recuerdo de una persona que tocó a muchos a través del deporte.

Rubén Rodríguez, Mariano “Tito” Ortiz, Juan Trinidad, Luis Brignoni, Jimmy Thordsen y José “Cheo” Otero fueron algunos de los exjugadores presentes en la capilla para honrar el legado de Reyes. Igualmente, hicieron acto de presencia los exárbitros Calvin Pacheco, Alvin Boria y Aníbal Carrión, así como el exalcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera, padre, entre muchas otras personas.

“Hetin Reyes significa baloncesto”, dijo Ortiz sentado en la capilla junto a Rodríguez. “Significa unidad, familia, hermandad. Hetin era número uno. Yo recuerdo que Bayamón fue el primer equipo que viajaba en un (autobús) motorcoach con aire por La Piquiña hasta Ponce. Hacíamos todo juntos porque Hetin te hacía sentir en familia. Ese sentimiento también lo llevó a la selección nacional”.

Por su parte, Rodríguez, cuyo nombre lleva la actual casa de los Vaqueros en el BSN, describió a Reyes como el hombre que cambió el baloncesto en Puerto Rico.

“Él fue con Tito a casa cuando me firmaron a los 15 años. Para mí fue como mi padre, porque veló por mí y mi familia y eso siempre se los agradeceré”, sostuvo. “Un hombre muy bueno. Digo que Hetin fue el que cambió el baloncesto porque él trajo muchas cosas en los 70 que después muchos lo imitaron.

El cuerpo de Reyes estará expuesto en la Funeraria Álvarez durante todo el día de hoy y, el miércoles será trasladado a la Casa Olímpica del Viejo San Juan, donde el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) le rendirá tributo a quien fuese su vicepresidente desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. De allí, su cuerpo partirá al cementerio Los Cipreses de Bayamón.

Dos que tuvieron mensajes contundentes sobre el impacto de Reyes en el baloncesto puertorriqueño fueron Trinidad y Thordsen.

“Desde el punto de vista histórico, la contribución de Hetin al baloncesto en Puerto Rico fue significativa. Él y Tuto Marchand yo creo que son los que le dieron gloria al baloncesto en la época de oro que todo el mundo recuerda”, dijo Trinidad.

“Desde el punto de vista personal, Hetin me firmó y fue mi primer apoderado. La persona que vio en mí el potencial de jugar baloncesto Superior. Si no hubiese sido por él, yo no sería el profesional que soy hoy. Yo estudié gracias a su orientación y dirección. Fue la persona que me sacó de Manuela Pérez y me enseñó a convertirme en un profesional y a transformar mi vida”, expresó Trinidad, ingeniero de profesión.

Thordsen, por su parte, recordó que Reyes trató de contratarlo para los Vaqueros, pero entonces el apoderado de los Gallitos de Isabela, Manuel “Quique” Banuchi, lo contrató antes.

“Él siempre me decía eso. Pero Hetin fue de las personas que más apoyo le dio a los jugadores cuando estábamos en la Asociación de Jugadores. Compartía con nosotros y nos permitía estar en las reuniones. Hay iconos como Hetin Reyes que Dios solamente sabe cuanta gente salvaron de la calle. Igual lo hicieron Tuto (Marchand) y otros apoderados, que cambiaron la vida de muchos. Estoy seguro de que hay una larga lista de personas que le deben lo que son a Hetin Reyes”, finalizó Thordsen.