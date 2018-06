El delantero Renaldo Balkman reaccionó decepcionado al conocer que su nombre no figuró en la Preselección Nacional de 24 jugadores para la tercera ventana clasificatoria de FIBA a finales de este mes en el coliseo Roberto Clemente.

No fue una sorpresa la ausencia del nombre de Balkman en la lista, ya que el técnico del combinado, Eddie Casiano, había reiterado en varias ocasiones que el exenebeísta no forma parte del programa nacional. Balkman jugó por última vez en el Repechaje Olímpico de Belgrado en 2016.

Balkman, sin embargo, tenía una expectativa de conversar con Casiano y arreglar cualquier diferencia con la meta de regresar al conjunto nacional. Incluso, hasta el capitán del equipo, José Juan Barea, habló de su deseo de ver a Balkman en uniforme este verano. Pero Casiano se mantuvo firme en su posición.

La Federación de Baloncesto local anunció el lunes en la noche el listado de 24 jugadores. Y el martes desde Filipinas, Balkman reaccionó a través de una declaraciones escritas enviadas por su agente Al Maldonado.

“Soy un atleta profesional el cual me entrego 100% a lo que amo hacer: que es jugar baloncesto. Despertarme y ver que no soy parte de una lista de 24 jugadores que representarán a Puerto Rico me da mucho pesar. Porque esto se debe solo al capricho de unos pocos. Sé que debo dar paso a los más jóvenes, pero también sé que con mi experiencia puedo ayudarlos”, escribió Balkman.

“Lamento mucho no ser parte de los 12 magníficos, equipo en el cual estuve por seis años. Lo que sí me llena de satisfacción es que siempre que se escriba la historia del Equipo Nacional, mi nombre estará ahí. Gracias Puerto Rico, sigo siendo sangre azul, blanca y roja porque te llevo en mi corazón”, añadió Balkman en el escrito.

Puerto Rico enfrentará el 28 de junio a Cuba y el 1 de julio a México en los dos partidos finales de la primera ronda. Los boricuas necesitarán una victoria para asegurar su pase a la segunda ronda del certamen.

“Nosotros estamos enfocados en los 24 jugadores que aparecen en el listado”, se limitió a reaccionar el presidente de la Federación, Yum Ramos.

Ramos, de otra parte, dijo que mantiene comunicación constante con los jugadores Tyler Davis, Gian Clavell y John Holland, quienes fueron incluidos en la Preselección.

Reiteró que la participación de Davis dependerá de lo que suceda en el sorteo de Novatos de la NBA, el 21 de este mes, al tiempo que espera que Clavell y Holland se unan al equipo. Clavell ya terminó su participación en Turquía y ha trascendido que intentará regresar a la NBA este verano, mientras que Holland recién concluyó su participación en la NBA con los Cavaliers de Cleveland.