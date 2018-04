Oklahoma City — Para la mayoría de los armadores, atrapar 16 rebotes para lograr una gesta puede ser una tarea abrumadora.

Para Russell Westbrook, fue una reto predestinado.

La estrella del Thunder entró al partido final de la temporada regular el miércoles contra los Grizzlies de Memphis necesitando 16 rebotes para convertirse en el primer jugador en promediar un triple-doble en múltiples torneos. Tuvo cuatro en el primer parcial y luego capturó siete en el segundo cuarto en menos de nueve minutos. Se agenció cinco en los primeros 2:42 minutos del tercer periodo para lograr la meta, y el público se levantó para aplaudirlo.

Terminó con seis puntos pero registró 20 rebotes, la mayor cantidad se su carrera, y 19 asistencias en la victoria 137-123. Finalizó la temporada con medias de 25.4 puntos, 10.1 rebotes y 10.3 asistencias.

"Estoy muy, muy agradecido y bendecido, mano, de salir y competir. Como he dicho muchas, muchas veces, no tomo este juego por sentado. No tomo en vano salir a la cancha y competir. Cuando Dios tiene un plan, nadie lo puede detener", dijo Westbrook.

Después de promediar un triple-doble y la marca de 42 triple-dobles en una temporada de la NBA el año pasado, agregó 25 más esta temporada, y el Thunder ganó 20 de esos partidos. Esta cuarto en la historia de la NBA con 104, a tres detrás de Jason Kidd.

"Sus números ayudan al equipo a ganar", dijo el dirigente de los Grizzlies J.B. Bickersaff. "No son números insignificantes. Puede tener número en un equipo malo o en una paliza, pero el demuestra la consistencia todas la noches, saliendo a jugar en el mayor nivel. Hay pocos canasteros, quizás un puñado de los muchachos, que juegan con ese tipo de intensidad, con esa fogosidad, para ser el mejor jugador en el tabloncillo cada noche. El es uno de esos tipos", agregó.