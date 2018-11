El armador estelar de los Warriors de Golden State Stephen Curry salió ileso el viernes de un accidente de tránsito en la Autopista 24 cerca de Oakland, California.

Según las autoridades, Curry conducía un Porsche negro el viernes cuando el conductor de un Lexus perdió el control y embistió su auto.

Herman Baza, un agente de la patrulla de carreteras de California, informó que Curry frenó en la mediana y, mientras esperaba que llegara la policía, otro sedán perdió el control y chocó por detrás a su Porsche.

Baza dijo que nadie resultó herido o fue arrestado, y que la lluvia fue un factor en lo ocurrido.

