Houston — James Harden no está lamentando precisamente la finalización de su impresionante racha con 30 puntos.

El astro se quedó en 28 el lunes, con lo que se cortó su seguidilla de 32 encuentros con al menos una treintena de unidades, pero los Rockets de Houston doblegaron el lunes 119-111 a los Hawks de Atlanta.

De hecho, Harden se dijo contento por la conclusión de la racha, especialmente al descartar que tuviera intenciones de igualar la mayor cadena de este tipo en la historia de la NBA, de 65 encuentros, establecida por Wilt Chamberlain.

La cifra hilvanada por Harden es la segunda más larga en la historia.

“Sí, me siento bien. Esto era agradable, pero yo sabía que no iba a romper el récord”, dijo Harden antes de marcharse entre risas.

Houston debió sobreponerse a los ocho triples conseguidos por Trae Young. El novato de los Hawks estableció así la mejor cifra de su carrera, en una noche en que totalizó 36 puntos.

El sábado, Harden se ausentó del encuentro que los Rockets ganaron a Golden State, debido a una lesión en el cuello. Dijo que siguió sintiendo molestias el lunes por la mañana.

32 games

41.1 PPG



The streak is finally over. But what a stretch from James Harden ?? pic.twitter.com/gIc9maJ2WI — SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2019

“Ésta fue la primera vez que pude mover el cuello desde hace unos días”, reveló Harden, quien falló sus 10 triples. “Así que me sentí bien por salir y moverme. No había hecho realmente ningún movimiento. Ni siquiera entrené. Me había sentido mal de verdad”.

Llegó a 28 unidades cuando restaban 23.3 segundos, y tuvo el balón en la última posesión de Houston, pero no intentó un disparo desde la mitad de la cancha, en un partido en que los Rockets tenían ya asegurado el triunfo.

Se preguntó a Harden si la lesión afectó sus disparos.

“No me importa. Atiné algunos disparos y fallé otros”, respondió. “Ganamos el partido”.

La última vez que Harden no había llegado a los 30 tantos se remontaba al 11 de diciembre, en una victoria sobre Portland. En aquella ocasión, sumó 29 puntos.

Durante la racha, Harden llegó a los 50 puntos en cuatro ocasiones, incluida una el 23 de enero, cuando impuso una marca personal de 61, en un triunfo sobre los Knicks.

Chris Paul añadió 20 puntos el lunes, mientras que Eric Gordon acertó cuatro triples, para contabilizar 16 unidades.