Washington — Bradley Beal logró el primer triple doble en su carrera, incluidos 40 puntos, y los Wizards de Washington superaron el sábado 149-146 a los Suns de Phoenix en un duelo maratónico que requirió de tres prórrogas para dirimirse.

?? Thomas Bryant (career-high 31 PTS, 13 REB) shoots a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards triple overtime victory! #DCFamily



The only player in @NBAHistory to record a game with 15 or more field goals made without a miss is Wilt Chamberlain. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/QkEAKSVb7r