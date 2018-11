Toronto — Pascal Siakam alcanzó un tope personal en la NBA con 23 puntos, Jonas Valanciunas sumó 19 puntos con 10 rebotes y los Raptors de Toronto vencieron el sábado 128-112 a los Knicks de Nueva York. Toronto se consolidó con la mejor de la liga al quedar en 12-1.

Pascal Siakam sparks the @Raptors win at home with a career-high 23 points (6-7 FGM)! #WeTheNorth pic.twitter.com/8NEeizK3BL