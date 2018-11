Indianapolis — Victor Oladipo encestó un triple con 3.4 segundos por jugar, y los Pacers de Indiana derrotaron el sábado 102-101 a los Celtics de Boston.

Oladipo terminó con 24 puntos y 12 rebotes. Tyreke Evans agregó 17 puntos para los Pacers, que tuvieron acierto de 41 por ciento en tiros de campo (36 de 87).

ALL THE ANGLES!



Victor Oladipo's CLUTCH three-pointer wins it for the @Pacers! pic.twitter.com/J1nsaQ59Hd