El balonceslista Walter Hodge no podrá viajar con la selección de Islas Vírgenes a su compromiso del próximo 2 de julio en Canadá luego que una jueza del tribunal municipal de Aguadilla denegara la petición de la defensa para que se le autorizara salir del país, en medio del proceso judicial en su contra por un caso de violencia de género contra su entonces esposa.

La vista preliminar, que estaba pautada en la sala 103 de la jueza Aixa Rosado Pietri, fue recalendarizada para el próximo 10 de julio luego que la defensa del también canastero de los Capitanes de Arecibo solicitara tiempo adición para prepararse, debido que en el día de hoy recibieron una declaración jurada de la alegada víctima y no había sido revisada.

Sin embargo, los abogados de defensa, Eduardo Ortiz Declet y Pedro Rivera Martínez, también solicitaron a la jueza que le permitiera a Hodge cumplir su compromiso con la selección de Islas Vírgenes en la segunda ventana FIBA el 2 de julio próximo en Canadá. Aunque nació en Puerto Rico, el jugador representa a Islas Vírgenes a nivel Deportivo, pues una de sus abuelas es natural de esas islas.

Cuando Hodge fue arrestado el pasado 21 de mayo, se le permitió salir libre bajo fianza con supervisión electrónica (grillete). La defensa logró que se le removiera el aparato y solicitó que se le entregara el pasaporte y le permitiera viajar mientras se dilucida el proceso.

La fiscal Zulirma Méndez Hernández se opuso de inmediato a la petición.

“Este caso se radicó el año pasado. Se hicieron todas las gestiones para que acudiera y, aún sabiendo que había un proceso en su contra, se montó en un avión y se fue del país”, sostuvo la fiscal, quien aseguró que fue necesario extraditarlo para traerlo ante el tribunal.

La agresión que se le imputa a Hodge ocurrió el pasado 7 de septiembre en el pueblo de Isabela. Al canastero se le radicaron cargos en ausencia por el Artículo 3.2 D de la Ley 54 de Violencia Doméstica, por supuestamente agredir a su esposa delante de un menor, lo que constituye un agravante.

“Permitirle que salga de Puerto Rico lo expone a que evada la justicia”, argumentó la fiscal.

La jueza Rosado Pietri procedió a pedirle a Hodge que entregara el pasaporte y se le prohibió salir del país y visitar el pueblo de Isabela, donde reside su expareja.

La defensa, sin embargo, alegó que fueron ellos, junto al propio Hodge, los que hicieron todos los arreglos para que regresara a la isla y compareciera ante el tribunal, por lo que no hay ningún riesgo de fuga. Aún así, la jueza le negó la petición.

Islas Vírgenes se juega el pase a la próxima ronda de la ventana clasificatoria al Mundial 2019 el próximo 28 de junio, cuando enfrente a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente.

De ganar Islas Vírgenes, aseguran un boleto a la próxima fase. De lo contrario, el partido del próximo 2 de julio en Canadá será determinante para el futuro de su selección.

La defensa no descartó solicitar una consideración.

“Hay que entender que este señor vive del baloncesto y esa ventana (de FIBA) le va a dar oportunidad de seguir generando trabajo para el sustento de su familia”, sostuvo Ortiz Declet.

“Estoy tranquilo”

A su salida del tribunal municipal, Hodge dijo respetar el proceso y dejó en manos de su representación legal todo lo relacionado al caso.

“Me siento bien tranquilo. Tengo dos buenos abogados que están bregando el caso y están haciendo un buen trabajo, pero respeto el proceso y todo lo que está pasando. Veremos qué sucede”, manifestó Hodge, quien dijo que su mente está en cumplir con su trabajo dentro de la cancha y en su familia.

“El baloncesto es lo que me ha sacado de todo lo malo que me ha pasado a mi alrededor y creo que ahí es que me desahogo como persona”, manifestó.

Hodge dijo que, aunque le negaron el permiso para viajar con la selección de Islas Vírgenes, el juego más importante es el que sostendrán el 28 de junio ante Bahamas en el coliseo Roberto Clemente y que podría darle el pase directo a la siguiente fase del clasificatorio.

“Vamos al primer juego aquí. Lo que tengo que hacer es ganar aquí y ya estoy más tranquilo. Pero si perdemos aquí, tenemos que ganar en Canadá para cualificar. Lo más importante es ganar aquí.

Previo a que se viera la vista, Hodge también fue emplazado para atender una vista de pensión alimenticia. Sin embargo, la defensa del canastero alegó que no se trata de un incumplimiento de su deber, sino que responde a un trámite procesal luego que la pareja se divorciara, ya que la separación se produjo en ausencia del canastero por encontrarse jugando fuera del país y se debe fijar mediante el tribunal las responsabilidades paternofiliales.