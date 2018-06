LeBronJames fue claro tras el revés en el primer juego de la Serie Final de la NBA. La derrota en tiempo extra de sus Cavaliers de Cleveland, 124-114, ante los Warriors de Golden State el pasado jueves fue “una de las más difíciles” de su vida.

No es para menos, considerando que los Cavaliers tuvieron una oportunidad dorada de ganar ese juego contra todos los pronósticos.

En ese juego, George Hill falló un tiro libre con 4.7 segundos en el reloj que le hubiera dado ventaja de un punto a los Cavaliers. Pese al fallo, J.R. Smith capturó el rebote ofensivo, pero procedió a salir de la pintura en lo que pareció un intento de correr el reloj, pese a que el partido estaba empate.

Visiblemente molesto, James le recriminó a Smith en la cancha su decisión de salir del área de la pintura. En el tiempo extra, los Cavaliers lucieron desinflados y terminaron derrotados.

Hoy, se publicó un vídeo en el que se aprecia el banco de los Cavaliers tras esa jugada. Ningún jugador tomó la palabra, e incluso se nota a James aún más molesto cuando cae en cuenta que los Cavaliers aún tenían un tiempo fuera disponible, pero el dirigente Tyronn Lue optó por no usarlo.

This is heartbreaking! Long uncut footage of LeBron, JR Smith & George Hill after Smith's mistake in Game 1. pic.twitter.com/MplQoAkk0a