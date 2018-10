La hija del excanastero Wes Correa, Zamalis Correa Maldonado, visitó este miércoles a su padre en el Hospital de Harlem, en Nueva York, donde constató la mejoría que ha experimentado su progenitor.

“Lo vi bastante mejor de lo que esperaba. No hable mucho con él para no agitarlo. Eso sí, no ha querido comer, y estamos bregando con eso”, indicó la joven en entrevista telefónica con este medio.

Correa Maldonado, que llegó hoy a la Gran Manzana y espera permanecer allí unas dos semanas, compartió que en cuanto su papá la vio, le tendió la mano y le preguntó qué se había publicado en los medios.

“Yo le dije que la gente ha preguntado mucho por él y que lo que se ha publicado es cómo sigue de salud y sobre lo que pasó en el incidente”, expuso la estudiante-atleta de la Universidad del Turabo, quien desconoce si su papá podrá asistir a los actos fúnebres de su hermano mayor, Hason, quien murió en el mismo incidente en el que el exatleta fue lastimado.

Wes y Hason fueron heridos en el pecho el viernes pasado en la noche en medio de un altercado con varios hombres en el recibidor de un edificio de apartamentos, ubicado entre la calle 152 oeste y el bulevar Frederick Douglass, en el barrio de Harlem, en Nueva York. No se han producido arrestos por este hecho.