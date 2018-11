Oklahoma City— Russell Westbrook se colocó en el tercer lugar de la lista de más triple-dobles en la historia de la NBA con 23 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias, y el Thunder de Oklahoma City completó la barrida en temporada regular sobre los Cavaliers de Cleveland, con una victoria el miércoles por 100-83.

El triple-doble de Westbrook fue su tercero de la temporada — todos en los últimos cuatro partidos — y el 107mo de su carrera, para alcanzar a Jason Kidd en la lista histórica y colocarse sólo debajo de Oscar Robertson (181) y Magic Johnson (138). Kidd necesitó 1,247 juegos para llegar a 107 triple-dobles, mientras que Westbrook lo hizo en sólo 760.

