Nueva York - La NBA aplazó el partido para este jueves de Brooklyn en Portland porque los Nets, diezmados por el coronavirus, no tienen el número mínimo de jugadores necesarios para realizarlo.

La liga hizo el anuncio hoy mismo. Es el octavo aplazamiento de un juego en la temporada debido al virus, y el tercer partido consecutivo de los Nets en ser retrasado.

Y significa que el próximo partido posible para los Nets sería este sábado, como parte de una cartelera navideña de cinco encuentros, con Brooklyn visitando a los Lakers en Los Ángeles.

Se piensa que Brooklyn tiene a 10 jugadores en los protocolos de salud de la NBA —el número más alto de la liga— en una lista que incluye a los astros Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, aunque este último aún no ha jugado esta en campaña.

La liga llegó a la jornada de hoy jueves con 84 jugadores de 20 equipos confirmados en los protocolos, una cifra que fluctúa casi cada hora. Pero la NBA no tiene planes de hacer pausa a la campaña, dijo el comisionado Adam Silver esta semana.

Si el duelo Nets-Lakers de este próximo 25 de diciembre tiene que ser aplazado también, la NBA se reserva el derecho a trasladar otro partido para las 8:00 p.m. hora del este, para satisfacer las necesidades de transmisión de la ABC. La liga les dijo a los 10 equipos con juegos programados para el Día de Navidad que era posible el cambio de los horarios de arranque y que la prioridad era cubrir las posiciones de las 2:30 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m. para la ABC.

Por ahora, esos partidos, en orden, serán Boston vs. Milwaukee, Golden State vs. Phoenix y Brooklyn vs Lakers.