BSNF: Cangrejeras abren la defensa de su campeonato con un triunfo sobre Carolina

Las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce tomaron las cosas donde las dejaron en la pasada temporada al vencer el sábado, 67-60, a las subcampeonas Gigantes de Carolina, en la noche inaugural del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en el Coliseo Roberto Clemente.

Santurce cerró el primer cuarto con tres puntos de Dayshalee Salamán y otros dos de Shae Kelley para asumir el control de las hostilidades, 15-13.

El rally de las crustáceas continuó con seis tantos adicionales en los cuatro minutos iniciales del segundo periodo, para despegarse 21-13.

La primera mitad concluyó 28-22, a favor las locales.

Kamaria McDaniel con dos tiros libres marcó la mayor diferencia de la noche, 61-47, con 3:03 por jugarse del cuarto parcial.Kelley fue la mejor jugadora con 20 unidades, Salamán aportó 12 y McDaniel 10.

En causa perdida, Aisha Sheppard consiguió 27 tantos y Teana Muldrow 14.

En coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, las Pollitas de Isabela consiguieron un triunfo como visitantes, 84-76, sobre las Cafetaleras de Yauco.

Quionche Carter se destacó con 29 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, Anisha George encestó 20, Rachel Howard 14 y Nina De León 12.

Por Yauco, Sydney Cooks fue la más destacada con 26 tantos, Zaida González le hizo coro con 15 y Asia Strong con 13.