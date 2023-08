Nota del editor: oprime aquí para visitar el sitio especial con toda nuestra cobertura de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Manila, Filipinas - Ha sido un tiempo atropellado para Chris Ortiz como capitán del Equipo Nacional camino a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.

Ortiz, que se ganó el importante rango al jugar los 12 partidos de las ventanas clasificatorias al torneo mundialista, pasó de ser titular a salir del banco durante los fogueos de preparación contra cuatro de los mejores 10 equipos del mundo.

A horas de comenzar el magno evento, Ortiz reconoce que no tuvo el desempeño esperado durante los amistosos.

“Definitivamente, puedo jugar mejor”, dijo el canastero a El Nuevo Día tras una práctica en el Coliseo Smart Araneta, sede del Grupo B, en el cual militarán los boricuas contra Sudán del Sur, Serbia y China.

PUBLICIDAD

“Salir de la banca honestamente...no quiero decir que es mi culpa, pero es por mí, ¿entiendes? A pesar de que pasé por un tipo de bache ofensivo o como sea, cualquiera cosa que tenga que hacer para ganar, no me importará ser titular o encestar 20 puntos por juego. Entiendo que tengo que ser mejor como jugador y es lo que estoy enfocado. Confiar en el trabajo que estoy poniendo cada día. Sé que días mejores vendrán. Cualquier rol que tenga así lo haré y eso es parte de mí al ser capitán. Entiende que no soy egoísta”, abundó.

En el récord de 1-5 en los fogueos frente a potencias como Estados Unidos, Serbia e Italia, Ortiz apenas promedió 3.6 puntos y 1.8 rebotes. El también integrante de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) venía de tener medias de 9.6 unidades y 3.2 rebotes por cotejo en las ventanas.

“Vimos el nivel que tienen los mejores equipos en el mundo. Vimos lo que se necesita para estar en ese nivel. Son nuestras aspiraciones y metas. Los juegos no fueron como quisimos, pero fue un tremendo aprendizaje. Definitivamente, mejoramos de estos juegos. Esperamos tener un mejor desempeño (en el Mundial)”, indicó Ortiz.

En medio de la racha perdedora, el rol como capitán fue puesto a prueba para alentar a sus compañeros de equipo.

“Ha sido divertido. Todos somos amigos y es lo más importante para mí, mantener estas relaciones y crecer. Con los que no soy cercano, este tiempo ha sido bueno para entenderlos, ver cómo se sienten con cosas en la cancha y entender la cultura del Equipo Nacional me gusta”, compartió Ortiz, quien se define como un capitán “de la gente”.

PUBLICIDAD

“Siento que soy un líder natural. Agradezco al cuerpo técnico por notar eso y ponerme en esta posición. Confían en mí y me dan el respeto y honor de liderarlos de una manera diferente que los entrenadores. Es algo que trato de mejorar cada día. Esta camiseta es más grande que nosotros. No jugamos por los apellidos en las espaldas. Es por Puerto Rico y por la gente que -antes que nosotros llegáramos- nos permitió estar en esta posición”, compartió.

Puerto Rico debuta en la Copa del Mundo el sábado a las 4:00 a.m. contra Sudán del Sur.