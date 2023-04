No es nada nuevo ver al armador Javier González correr la ofensiva de los Vaqueros de Bayamón con Nelson Colón como su dirigente.

En 2018, primer año de Colón como mentor vaquero, González tuvo el mismo rol, compartiendo la posición con un debutante Angel Rodríguez. En 34 juegos, promedió 11.4 puntos con 4.8 asistencias en 27 minutos de acción. Bayamón terminó primero en la tabla de posiciones con 24-12 y alcanzó la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Siete años después, González, de 33 años, atraviesa por una encomienda similar con los Vaqueros: aguantar con éxito la posición uno en espera de Rodríguez.

Y hasta la fecha, la apuesta, como en el pasado, ha rendido frutos. Los Vaqueros juegan para 8-3, líderes de la Sección B con el mejor récord del torneo.

González, exjugador de la Selección Nacional, promedia 29.4 minutos por partido, con medias de 9.2 puntos y 7.0 asistencias.

“Siempre he sentido que (Nelson) tiene la confianza en mí”, dijo González a El Nuevo Día.

“Ha sido así desde que llegó en 2018. Yo era el que comenzaba. Así que no es nada nuevo. Es volverlo hacer, sabiendo que Ángel no iba a estar desde el principio. Ya sabía que iba a tener el balón en las manos para correr el equipo”, agregó.

Con 12 temporadas en el BSN, González se ha destacado como titular en otros quintetos como Santurce y Guayama. En 2021, pasó a los Capitanes de Arecibo como reserva, ayudando a ganar el campeonato. Volvió a Bayamón en 2022 e hizo lo mismo, saliendo del banco para apuntarse un segundo cetro de forma consecutiva.

“La gente, a veces, recuerda los últimos años que uno juega. Pero, durante mi carrera, en Santurce, adonde he ido, siempre he comenzado. Después que me lastimé la rodilla fue que comencé a salir del banco. Pero, (ser titular) es una cosa que no se olvida. Venir del banco es otro rol. Día a día es diferente. Cuando comienzas sabes lo que tienes que hacer y esperan de ti. Es algo natural”, indicó González.

Javier González con los Vaqueros en 2018. (ANDRE KANG)

Para Colón, retomar la estrategia del pasado con González es un alivio mientras Rodríguez, Jugador Más Valioso de 2021, completa su participación en Bélgica. A los Vaqueros también le faltan el escolta de la Selección Nacional Stephen Thompson Jr., activo en Israel.

“Contento por Javy. Una buena persona y se deja querer. Ha trabajado duro. Tuvo una buena preparación en la temporada muerta. Llegó listo para jugar cuando comenzamos a practicar. Sabía que Ángel iba a llegar tarde y (había que) manejar esta situación por un tiempo. Se preparó para eso. Le damos mucha confianza. Es un coach en la cancha. Creo que será coach cuando se retire”, declaró Colón.

“Es inteligente y toma buenas decisiones. Está en este equipo en un rol porque quiere estar aquí, porque lo entiende. Tiene la capacidad para ser regular en otro equipo de manera eficiente. Trabajar con Javy es súper cómodo. Contento por este inicio que ha tenido”, añadió.