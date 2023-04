Humacao. Aunque cuenta con una nueva administración, da la impresión que la franquicia de los Grises pisa y no arranca en su tercer año de regreso al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Por tercer torneo consecutivo, los Grises acumulan una marca negativa en el inicio de la competencia, esta vez, con marca de 5-9, aunque al momento atraviesan por el mejor momento de la campaña con tres victorias en los últimos cuatro partidos para salir del sótano de la Sección B y subir al quinto encasillado.

Eso sí van encaminados a mejorar la actuación de las últimas dos campañas.

Humacao viene de acumular marcas de 3-29 en 2021 y de 8-24 en 2022, fallando en levantar el entusiasmo entre la fanaticada del baloncesto en la ciudad y pueblos limítrofes. Fue muy pobre el respaldo de los seguidores.

En 2021, los Grises regresaron como franquicia de expansión de la mano del empresario de raíces cubanas Ernesto “Ernie” Cambó, quien fungió como dirigente en el primer año. Y su hijo Anthony fue uno de los importados con un bajo rendimiento sobre el tabloncillo.

Al concluir la pasada temporada, Cambó decidió vender la franquicia.

Los Grises fueron comprados por Roberto Roca, exapoderado de los Piratas de Quebradillas que tuvo éxito en el Guajataca con un campeonato en 2017, contando con una de las fanaticadas más exigentes y apasionadas del BSN.

Roca entró y, de inmediato, hizo varios cambios. Trajo al ponceño Wilhelmus Caanen como dirigente y contrató los servicios del exarmador de la NBA, José Juan Barea, como gerente general.

Pese al talento técnico y gerencial, los resultados no han sido los esperados sobre el tabloncillo. El pasado martes, El Nuevo Día llegó al Coliseo Marcelo Trujillo Panisse y fue testigo de la pobre asistencia en las gradas pese al triunfo ante los Cariduros de Fajardo.

En aquel momento fue su tercer triunfo en ocho compromisos como locales. Ahora juegan para 4-5 en su casa y para 1-4 en la carretera.

De hecho, los aficionados de los Cariduros, que eran un par de decenas, se escuchaban más animados que los propios locales.

El animador de los Grises durante el medio tiempo del partido en Humacao con los Cariduros de Fajardo de visita. (Jorge Figueroa Loza)

Para Roca, la fórmula para el éxito en Humacao en sencilla: hay que ganar juegos.

“Las victorias traen fanáticos. Cuando comencemos a ganar van a venir”, afirmó Roca.

“Como comenzamos mal se hace difícil. Pero, vamos poco a poco nivelando el barco. Aquí el trabajo no es fácil porque no hay tradición de baloncesto. Pero, estamos en esas. No me estoy quejando. Sabía que era un trabajo difícil y la arrancada no nos ayudó mucho”, añadió Roca.

Roca reconoció que la contratación de los primeros refuerzos en las figuras de Justin Denmont, Jannis Timas y Timothy Soares no rindieron lo esperado en las primeras semanas. Actualmente, juegan con Zavier Simpson, Thomas Robinson y el dominicano LJ Figueroa.

Humacao puede jugar con tres refuerzos debido a que no ha clasificado a la postemporada desde su regreso al torneo.

“No han encontrado su química al llegar tarde (algunos jugadores). Seguimos incorporando. Llegó Gabriel Belardo y por ahí viene Alexander Kappos. Un equipo debe tener química para ganar, pero no se ha visto”, indicó Roca a este medio.

David Stockton, estelar armador, firmó en un principio con los Grises para regresar al BSN. Sin embargo, pidió un descanso luego de terminar en la G-League, pedido que no aceptó la gerencia de los Grises. Stockton terminó reforzando a los Cangrejeros de Santurce.

“El problema con Stockton fue que cuando firmamos el contrato se tenía que reportar dos días después. Pero pidió dos semanas y media más y yo no podía estar sin refuerzo ese tiempo. No estamos para pagarle a un refuerzo de esa calidad (sin jugar)”, reaccionó Roca.

Al igual que el tenedor, Caanen viene de una franquicia donde la fanaticada es muy apasionada. El técnico estuvo al mando de los Leones de Ponce desde 2018 hasta el año pasado. Jugar en una cancha local donde no hay algarabía ni pasión es algo nuevo para el estratega.

Wilhelmus Caanen, dirigente de los Grises de Humacao. (David Villafañe Ramos)

“Es bien retante. No es necesariamente porque vinimos de donde vinimos. Es que estamos en este mundo para competir y ganar juegos. La realidad es que pica el hecho de que te prepares en una pretemporada, con un plan ofensivo y defensivo, y luego las victorias no llegan, pues trastoca muchas cosas”, expresó Caanen.

“Pero, tengo que darle el crédito al apoderado del equipo, a José Juan Barea, a los coaches y a los jugadores porque hemos cerrados filas, sabiendo que las cosas hay que construirlas. Desde el principio no tuvimos los nombres que planificábamos tener. Hemos tenido que ir resolviendo sobre la marcha. El mensaje de Roca es reconocer quiénes somos, que este es un proyecto que hay que construir poco a poco, con días buenos y malos”, agregó Caanen.

Caanen no debe temer por su trabajo al contar con el apoyo de Roca.

“Un 100 por ciento. Wil y yo sabíamos que cuando vinimos aquí es un proyecto a largo plazo. Lo hablamos. Vamos a tratar de competir y llegar a los playoffs. Va a tomar un tiempo, pero ahí vamos”, concluyó Roca.

Los Grises reciben el sábado la visita de los Osos de Manatí.