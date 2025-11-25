Opinión
25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Cooper Flagg aprende a perder: su prueba más difícil en la NBA

El novato estrella mantiene la calma y el optimismo mientras Dallas atraviesa una complicada temporada

25 de noviembre de 2025 - 4:48 PM

El novato de los Mavericks, Cooper Flagg, promedia 15.9 puntos por cotejo. (LM Otero)
La primera selección del draft de este año ha sido parte de más derrotas con los Mavericks de Dallas esta temporada de las que experimentó en sus últimos cuatro años de baloncesto combinados.

La Universidad de Duke perdió cuatro veces la campaña pasada, Montverde Academy de Florida cayó un total de tres juegos en 2022-23 y 2023-24, y Nokomis Regional de Maine perdió un solo encuentro en 2021-22.

Competir por campeonatos ha sido algo habitual para Flagg. Duke llegó al Final Four en su única temporada. Montverde fue considerado el mejor equipo de preparatoria del país en su último año allí. Nokomis ganó un título estatal con Flagg como líder del equipo.

Los Mavericks están penúltimos en la Conferencia Oeste en este momento, con marca de 5-14. Y tras la última de esas derrotas, en Miami el lunes por la noche, se le preguntó a Flagg cómo estaba manejando todo emocionalmente.

“Solo trato de mantener a mi gente cerca, a mi familia, obviamente”, dijo Flagg.

“Pero creo que la otra parte es mantenerme optimista. Es una temporada larga. Hemos tenido muchos jugadores que han dado un paso al frente y lidiado con muchas lesiones. Y también ha habido muchas cosas positivas que hemos podido sacar de algunos de estos juegos. Así que creo que eso es importante: mantenerse optimista, sabiendo que tenemos muchos juegos por delante y simplemente seguir adelante y mantener la actitud positiva.”

Flagg promedia 15.9 puntos por juego, el segundo mejor entre los novatos. Su excompañero en Duke, Kon Knueppel, promedia 19.4 con Charlotte. Ha jugado más minutos que cualquier otro novato hasta el martes, y aun en una derrota impresionó al Heat por la forma en que quería el balón en los minutos finales con el marcador aún abierto.

El novato tuvo un 37% de aciertos en sus primeros seis juegos en la NBA; ahora está en 45% en la temporada. Ha llegado a dobles dígitos en anotación en todos sus juegos profesionales, excepto en uno. Y ha tenido cierto éxito estadístico en un equipo que extraña a Kyrie Irving (recuperación de ACL) y Anthony Davis (distensión de gemelo), además de lidiar con las consecuencias del despido de Nico Harrison, el gerente general que traspasó a Luka Doncic.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
