Entrar al Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una franquicia de expansión costará más dinero de ahora en adelante.

La junta de directores del BSN aprobó en pasados días un aumento significativo al pago de la cuota de entrada de nuevas franquicias -desde la número 13 en adelante- al establecer el mismo en $1 millón, supo El Nuevo Día.

Esta cifra representa el doble de lo que establecía el reglamento del organismo de $500,000.

La enmienda al reglamento fue presentada por la franquicia de los Mets de Guaynabo y contó con ocho votos para ser aprobada. Los restantes cuatro equipos se abstuvieron de votar, según dijo una fuente. La medida fue presentada en la pasada reunión de la junta de directores.

Actualmente, hay 12 franquicias activas en el BSN.

Anteriormente, el reglamento establecía que las franquicias de expansión -de la 13 en adelante- debían pagar una cuota de entrada de $500,000. Esa cifra aumentó ahora a $1 millón con la nueva enmienda, siendo la cifra más elevada en la historia de la liga.

Hasta hace cinco años, la cuota de una franquicia de expansión era de $250,000. Luego esa cantidad aumentó y osciló entre $300,000 y $500,000.

Las últimas dos franquicias de expansión que entraron al BSN fueron las de Humacao y Santurce para la temporada de 2021. En aquel momento, trascendió que Santurce pagó la suma de $400,000 y Humacao $375,000.

Santurce entró como franquicia de expansión para el torneo 2021 junto a Humacao. (Suministrada / BSN)

Para el 2020 entró la de Guaynabo con los estadounidenses Mark Linder y Marc Grossman.

Si hay menos de 12 franquicias y se aprueba una de expansión, entonces el pago de la cuota será de $500,000.

“Aquí, el aumento más notable será para la entrada de nuevos equipos después de la franquicia 12. Me parece que no hay ambiente entre los apoderados para que existan más de 12 equipos en la liga. No hay ánimo de aprobar ahora mismo una franquicia de expansión”, dijo la fuente.

En la actualidad, el BSN no ha recibido una petición de una franquicia de expansión para el 2024.

Para el próximo torneo, los apoderados de la liga sí aprobaron el traslado de la franquicia de Humacao a Caguas. Queda pendiente si Fajardo materializa la petición de mudanza a Isabela.