La junta de apoderados del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no aprobó hoy, viernes, una medida que buscaba darle un tercer refuerzo a los equipos para el torneo 2024.

La medida consiguió ocho de los nueve votos necesarios para ser aprobado. En contra, votaron la Asociación de Jugadores, así como los quintetos de Santurce, Carolina, Bayamón y Manatí.

Es la tercera vez en menos de un año que se derrota una propuesta para incluir un importado adicional a los conjuntos. Para el torneo 2023, se rechazó la medida en noviembre 2022 y luego una reconsideración.

“Hubo dos propuestas de refuerzos. Una, la propuso la liga. La segunda, la propuso Guaynabo pero, al derrotarse la primera, se planteó que la segunda era una petición más o menos hermana y, por lo tanto, no podía proceder”, dijo Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores.

Para el 2024 sí se aprobó la sustitución de los jugadores convocados a la Selección Nacional por refuerzos de la misma posición.

Puerto Rico jugará el Repechaje Olímpico del 2 al 7 de julio. La convocatoria de los canasteros será 14 días antes de comenzar la competencia por el boleto a París 2024. Y aquellos equipos que pierdan jugadores por la convocatoria podrán reemplazarlos en la parte final de la fase regular por importados.

Si Puerto Rico no logra el pasaje a París, entonces los canasteros del seleccionado se reintegrarán a sus respectivos conjuntos del BSN con miras a los playoffs. En caso de lograr el boleto a la cita olímpica, entonces los refuerzos continuarán jugando en la postemporada.

Es muy probable que jugadores como Ysmael Romero (izq.), Chris Ortiz e Isaiah Piñeiro sean convocados para el Repechaje Olímpico en el verano. (Ramon "Tonito" Zayas)

El BSN iniciará su campaña el 2 de abril con la fase regular acabando entre el 29 de junio y 1ro de julio.

En la reunión del viernes, la Asociación de Jugadores retiró la propuesta de la participación de biznietos de puertorriqueños como nativos.

“Los jugadores no querían la aprobación de los biznietos. Esa era su posición”, indicó Carrillo.

Sobre la mesa quedaron los temas sobre la renovación del contrato del presidente Ricardo Dalmau, además del estatus de la franquicia de los Cariduros de Fajardo.

En septiembre, la junta no aprobó el traspaso de los Cariduros a Isabela para resucitar a los Gallitos. El apoderado de los Cariduros, Wilson López, dijo el mes pasado a El Nuevo Día que ponderaba la idea de vender el equipo al no tener la intención de correr el conjunto en el este de la isla. López ya no podrá solicitar un receso, según ha trascendido.

Para la reunión de noviembre, la cuarta en la temporada muerta, se retomará la propuesta de eliminar el tope salarial individual y, a su vez, aumentar el tope salarial colectivo.