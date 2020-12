Las ausencias de los armadores Jordan Howard y Juan Piñeiro, combinado con el juego físico y profundo de los Piratas de Quebradillas, sentenciaron la eliminación de los Brujos de Guayama en las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la ´burbuja´ de Río Grande.

Guayama llegó a sus primeras semifinales desde 2013 sin los servicios del Howard, base titular, quien tuvo una ruptura en el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en el primer juego de los cuartos de final contra los Indios de Mayagüez. Howard promedió 18.4 puntos por encuentro, tercero en la tabla de posiciones.

Piñeiro salió lastimado del primer encuentro contra Quebradillas y no jugó el segundo. Los Piratas dejaron a los Brujos en 67 puntos en ambos juegos, luego de ser el mejor quinteto anotado (87.4 puntos) de la fase regular.

“Te diría que las lesiones pusieron en una mala posición. Entramos a la ´burbuja´ jugando bien. Luego tuvimos una racha de derrotas y nos repusimos. Entramos bien a los playoffs y las bajas me limitaron la rotación. Me encuentro con Quebradillas (en semifinales), que es un equipo físico y profundo. Me desgastaron físicamente y pagué el precio”, dijo Erick Rodríguez, exjugador que debutó como dirigente este año.

Los Brujos tampoco contaron con el armador Javier “Javi” González para la competencia en la hospedería del Wydham Grand Río Mar. Kyle Viñales tampoco estuvo disponible por su compromiso en Lituania.

Jordan Howard apenas pudo ver acción en la postemporada del BSN por una rotura en el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha. (BSN (Custom credit))

Previo a la pandemia, Guayama jugó para 4-2. En la ´burbuja´ de nueve partidos con el ajuste en las marcas de los 10 equipos, finalizaron cuartos con récord de 7-4. En los cuartos de final, barrieron a los Indios antes de verse con Quebradillas.

Rodríguez destacó la entrega del núcleo de canasteros al verse diezmado a un paso de la final.

“Enseñaron carácter y compromiso. Nunca se quitaron. Sabíamos en la situación que estábamos. De mi personal, se los agradezco”, expresó.

Temporada de aprendizaje

Rodríguez fue uno de los dirigentes debutantes este año al igual que el técnico de los Cariduros de Fajardo Iván Ríos, y luego para la burbuja entró a la dirección el también exjugador Larry Ayuso con la tableta de los Atléticos de San Germán.

“Fue un aprendizaje. Muy agradecido por la presencia de José “Pepo” Martínez como asistente. Agradecido de todos los coaches. Tuve un buen grupo de muchachos. Estoy afortunado de dirigirlos”, resumió Rodríguez.

Para el año entrante, Rodríguez espera contar con la mayoría del personal que le dio éxito en esta acortada y atípica temporada.

“Realmente, quiero contar con los jugadores que se lastimaron. Obviamente, Howard tardará en su recuperación y no lo tendremos. Quiero repetir con un grupo saludable. Vamos a analizar las cosas que nos hacen mejor equipo para enfrentar el próximo torneo de la mejor manera”.