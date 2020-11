El legendario baloncelista puertorriqueño Johnny ‘El Indio’ Báez, de 85 años, fue escogido entre los mejores 13 refuerzos en la historia del club español Real Madrid, publicó hoy el portal deportiva As.com.

La selección fue realizada por la publicación y tiene como primero en la lista al esloveno estrella de la NBA, Luka Doncic, y como segundo al lituano Arvydas Sabonis. Báez hace el número 11 en la lista.

La noticia ya llegó en esta mañana a los oídos de Báez, quien reside en Estados Unidos.

“Llamé a papi, y se puso bien contento porque siente mucho por ese club y por las amistades suyas en España. Se siente contento de que se le recuerde. Las personas que no le vieron jugar no se acuerdan y no deben quedar muchas. Siempre vive agradecido de ese club en donde tiene su nicho en el museo del Real Madrid", dijo su hijo, Carlos Báez.

El jugador de los Cardenales de Río Piedras en el Baloncesto Superior Nacional y las Selección Nacional fue escogido por haber revolucionado el baloncesto español en su estadía de tres temporadas con el Real Madrid entre las temporadas del 1957 al 1960. La publicación resalta que Báez fue el protagonista de los primeros dos títulos del Real Madrid en España.

“(Báez) Ayudó a mejorar el baloncesto español, en eso coinciden los más veteranos, los que le vieron jugar. Un pívot de 1.89 metros que para la época no estaba mal, aunque lo que dejó huella fue su estilo revolucionario", describió la publicación.

Como señaló su hijo, Báez tiene su nicho en el museos del club. Allí describen al ‘Indio' de la siguiente manera: “Marcó un antes y un después. Rápido, coordinado, con buen bote, dotado de un gran salto, con facilidad en el tiro y muy elegante. Su juego nada tenía que ver con el de la mayoría de pívots de la época”.

Su hijo compartió que ha escuchado de primera mano los cuentos de los jugadores de esa epóca en España, que describen al ‘Indio’ de la misma manera en que As.com lo resalta.

“Revolucionó el baloncesto allá en España. Cambió el basket en España con su estilo de juego, y muchos amigos de él dicen que fue él que le enseñó a los españoles a jugar baloncesto. Antonio Díaz Miguel me decía que había sido una super estrella y que nunca sería olvidado", contó al mencionar al fenecido y legendario exjugador y entrenador español.

"El Indios de la Vía', criado en Río Piedras a las orilla del tren nació, en el 1935 y se convirtió en una de las estrellas de los Cardenales, campeones nacionales del 1953 al 1957, siendo escogido Jugador Más Valioso en el 1957 y líder anotador del torneo con 389 puntos en 16 juegos.

Johnny junto a su nieta Adanis y su hijo Carlos en la una foto de archivo del 2007. (ANGEL LUIS GARCIA)

Saltó al Real Madrid en el 1957 en busca de educación, luego de estudiar en la High de la Universidad de Puerto Rico. Allí lideró dos veces la liga en anotaciones y en dos títulos del laureado club.

Báez ha recibido los dos galardones más importantes en el deporte boricua: La Medalla de Honor del Olímpismo de Puerto Rico y la exaltación a la Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.